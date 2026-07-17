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மேக்புக் மாடல்களுக்கு அசத்தல் சலுகை வழங்கும் ஆப்பிள்

ஏர்பாட்ஸ் 4, ஆப்பிள் பென்சில் அல்லது ஏர்டேக் போன்ற அக்சசரிக்களில் ஒன்றை இலவசமாக பெறலாம்.
மேக்புக் மாடல்களுக்கு அசத்தல் சலுகை வழங்கும் ஆப்பிள்
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ஆப்பிள் நிறுவனம் சமீபத்தில் M5 பிராசஸர் கொண்ட புதிய மேக்புக் ஏர், M5, M5 Pro மற்றும் M5 Max சிப்செட்கள் கொண்ட மேக்புக் ப்ரோ, ஐபேட் (2024), ஐபேட் ஏர் மற்றும் ஐபேட் ப்ரோ உள்ளிட்ட பல சாதனங்களின் விலையை உயர்த்தியது.

குறிப்பிடப்பட்ட இந்த சாதனங்கள் இப்போது கணிசமாக அதிக விலையில் விற்பனை செய்யப்படுகின்றன. இருப்பினும், புதிய மேக்புக் அல்லது ஐபேட் மாடலை வாங்க விரும்பும் மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் பெற்றோர்களுக்காக, ஆப்பிள் தனது வருடாந்திர 'Back to School' சலுகைகளை மீண்டும் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

இந்த சலுகைகள் தற்போது நடைமுறையில் உள்ளன. நிறுவனத்தின் ஆண்டு முழுவதும் வழங்கப்படும் மாணவர் தள்ளுபடி திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, வாடிக்கையாளர்கள் புதிய சாதனத்தை தள்ளுபடி விலையில் வாங்கலாம். அத்துடன் ஏர்பாட்ஸ் 4, ஆப்பிள் பென்சில் அல்லது ஏர்டேக் போன்ற அக்சசரிக்களில் ஒன்றை இலவசமாக பெறலாம்.

இந்திய சலுகைகள்:

இந்தியாவில் இந்த ஆண்டிற்கான ஆப்பிள் 'Back to School' விற்பனை தற்போது தொடங்கியுள்ளதாகவும், இது ஆகஸ்ட் 27-ஆம் தேதி வரை நடைபெறும். இந்த விற்பனையின் போது, ​​மாணவர்கள், அவர்களது பெற்றோர் மற்றும் ஆசிரியர்கள் பல்வேறு மேக்புக் மற்றும் ஐபேட் மாடல்களைக் குறைந்த விலையில் வாங்கலாம். மேலும் ஏர்பாட்ஸ் 4, ஆப்பிள் பென்சில் மற்றும் ஏர்டேக்ஸ் போன்ற அக்சசரிக்களை இலவசமாக பெறலாம்.

M5 பிராசஸர் கொண்ட மேக்புக் ஏர் (2026) மாடலை, மாணவர்களுக்கான சிறப்பு தள்ளுபடியுடன் சேர்த்து ரூ. 1,37,900 என்ற ஆரம்ப விலையில் வாங்கலாம். கூடுதலாக, வாடிக்கையாளர்கள் ஏர்பாட்ஸ் 4 அல்லது நான்கு ஏர்டேக்ஸ் கொண்ட பன்டிலை (bundle) இலவசமாக தேர்வு செய்யலாம்.

இதுதவிர ஆக்டிவ் நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் (ANC) வசதி கொண்ட ஏர்பாட்ஸ் 4-ஐ ரூ. 5,000-க்கும் அல்லது ஏர்பாட்ஸ் ப்ரோ 3 மாடலை ரூ. 13,000-க்கும் பெறும் விருப்பத்தையும் அவர்கள் தேர்வு செய்யலாம்.

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