கால்பந்து

உலகக் கோப்பை கால்பந்து: கோல்டன் பூட் விருது பெறப்போவது யார்?-மெஸ்சியை முந்திய எம்பாப்பே

இங்கிலாந்தின் புகாயோ சாகா 3 கோல்களும், கேப்டன் டெக்லான் ரைஸ் 2 கோல்களும் அடித்தனர்.
Mbappe, Messi
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உலகக் கோப்பை கால்பந்து இறுதிப் போட்டி இன்று நடைபெறுகிறது. இதில் அர்ஜென்டினா-ஸ்பெயின் அணிகள் மோதுகின்றன.

வெண்கலம்

இதற்கிடையே, வெண்கலப் பதக்கம் யாருக்கு என தீர்மானிக்கும் 3வது இடத்துக்கான ஆட்டத்தில் இங்கிலாந்து-பிரான்ஸ் அணிகள் நேற்று மோதின.

ஆட்டத்தின் தொடக்கத்திலிருந்தே இங்கிலாந்து ஆக்ரோஷமாக ஆடியது. புகாயோ சாகா 3 கோல்களும், கேப்டன் டெக்லான் ரைஸ் 2 கோல்களும் அடித்தனர்.

ஸ்பெயின் சார்பில் கைலியன் எம்பாப்பே 2 கோல்கள் அடித்தார்.

முதல் பாதியில் இங்கிலாந்து 4-0 என முன்னிலை பெற்றது. இறுதியில், இங்கிலாந்து அணி 6-4 என்ற கோல் கணக்கில் பிரான்சை வீழ்த்தி 3-வது இடம் பிடித்து வெண்கலப் பதக்கத்தை உறுதி செய்தது.

சாதனை

இந்தப் போட்டி 1982க்குப் பிறகு ஒரு உலகக் கோப்பைப் போட்டியில் அடிக்கப்பட்ட அதிக கோல்களுக்கான சாதனையை படைத்தது

கோல்டன் பூட்

இந்நிலையில், பிரான்ஸ் அணியின் நட்சத்திர வீரரான எம்பாப்பே, தனது ஒட்டுமொத்த கோல்களின் எண்ணிக்கையை 22 ஆக உயர்த்தி உள்ளார்.

இதன்மூலம் உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் அதிக கோல் அடித்த வீரர் என்ற லயோனல் மெஸ்சியின் சாதனையை முறியடித்துள்ளார்.

நடப்பு தொடரில் மட்டும் எம்பாப்பே மொத்தம் 10 கோல்களை அடித்து தங்கக் காலணி (கோல்டன் பூட்) விருது பெறும் பட்டியலில் முதல் இடத்தில் உள்ளார்.

கைலியன் எம்பாப்பே 10 கோல், லயோனல் மெஸ்சி 8 கோல், எர்லிங் ஹாலண்ட், ஜூட் பெல்லிங்காம் தலா 7 கோல்கள், ஹாரி கேன், உஸ்மான் டெம்பெலே தலா 6 கோல்களும் அடித்துள்ளனர்.

Lionel Messi
உலகக் கோப்பை கால்பந்து
FIFA World Cup
kylian Mpappe
கைலியன் எம்பாப்பே
லயோனல் மெஸ்சி
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