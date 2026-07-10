கால்பந்து

உலகக் கோப்பை கால்பந்து: அசத்தலான உலக சாதனை படைத்த லமின் யமால்

அவர் அதை கோலாக மாற்றி உலகக் கோப்பையில் தனது முதல் கோலை அடித்தார்.
உலகக் கோப்பை கால்பந்து: அசத்தலான உலக சாதனை படைத்த லமின் யமால்
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லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரில் நடைபெற்ற 2026 ஃபிஃபா உலகக் கோப்பையின் காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றில், பெல்ஜியத்திற்கு எதிராகக் களமிறங்கிய ஸ்பெயின் இளம் வீரர் லமின் யமால் மாபெரும் உலக சாதனையை படைத்தார்.

உலகக் கோப்பையில் தனது ஆறாவது போட்டியில் விளையாடும் யமால், தற்போது இப்போட்டியில் 18 அல்லது அதற்குக் குறைவான வயதுடைய வீரர்களில் அதிக முறை பங்கேற்றவர் என்ற பெருமையை பெற்றுள்ளார்.

முன்னதாக இந்தப் போட்டியின் க்ரூப் சுற்று ஆட்டத்தில் சவுதி அரேபியாவுக்கு எதிராக கோல் அடித்ததன் மூலம், 1958-இல் பீலேவுக்கு அடுத்தபடியாக, உலகக் கோப்பைப் போட்டியில் முதல் கோலை அடித்த இரண்டாவது இளம் வீரர் என்ற பெருமையை யமால் பெற்றார்.

உலகக் கோப்பையின் இரண்டாவது காலிறுதி போட்டியில் இரு அணிகளும் எச்சரிக்கையுடன் ஆட்டத்தைத் தொடங்கிய பின்னர், லமின் யமால் மற்றும் பெட்ரோ போரோ ஆகியோர் பந்தை வலது பக்கமாக நகர்த்தி டேனி ஓல்மோவிடம் கொடுத்தபோது ஸ்பெயின் அணி முன்னேறியது.

ஓல்மோவின் ஷாட்டை திபாட் கோர்டோயிஸ் தடுத்தார். பந்து நேராக ரூயிஸிடம் செல்ல, அவர் அதை கோலாக மாற்றி உலகக் கோப்பையில் தனது முதல் கோலை அடித்தார்.

உலகக் கோப்பை கால்பந்து
Lamine Yamal
FIFA World Cup 2026
லமின் யமால்
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