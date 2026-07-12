உலக கோப்பையில் அதிக கோல்: நார்வே வீரர் ஹாலண்டின் கனவு முடிந்தது

பிபா உலக கோப்பை கால்பந்து தொடரில் அதிக கோல் அடித்தவர்கள் பட்டியலில் எம்பாப்வே, மெஸ்சியுடன் மல்லுக்கட்டிய நார்வே வீரர் எர்லிங் ஹாலண்டிங் போட்டி முடிவுக்கு வந்துள்ளது.
பிஃபா உலக கோப்பை கால்பந்து தொடரில் நார்வே வீரர எர்லிங் ஹாலண்டு அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வந்தார். இங்கிலாந்துக்கு எதிரான காலிறுதி ஆட்டத்திற்கு முன்னதாக 7 கோல்கள் அடித்து அதிக கோல்கள் அடித்தவர்கள் பட்டியலில் எம்பாப்பே, மெஸ்சிக்கு அடுத்த இடத்தில் இருந்தார்.
நார்வே அணி கால் இறுதியில் இங்கிலாந்திடம் தோற்று வெளியேறியது. இதனால் நட்சத்திர வீரர் எர்லிங் ஹாலண்டின் வாய்ப்பு முடிவடைந்தது. அவர் 7 கோல் அடித்து 2-வது இடத்தில் உள்ளார். எர்லிங் ஹாலண்ட் ஈராக், செனகலுக்கு எதிராக தலா 2 கோலும், 2-வது சுற்றில் ஐவேரி கோஸ்ட்சுக்கு எதிராக ஒரு கோலும், 2-வது ரவுண்டில் பிரேசிலுக்கு எதிராக 2 கோலும் அடித்து இருந்தார். 5 முறை சாம்பியனான பிரேசிலை வெளியேற்றிய அவர் இங்கிலாந்துக்கு எதிரான முக்கியமான கால் இறுதியில் கோல் அடிக்காமல் ஏமாற்றம் அடைந்தார்.
இந்த உலக கோப்பை தொடரில் இங்கிலாந்து வீரர்கள் ஹாரி கேன், பெல்லிங்கம் தலா 6 கோல் அடித்துள்ளனர். உலக கோப்பையின் ஒரே தொடரில் ஒரே நாட்டைச் சேர்ந்த இரு வீரர்கள் தலா 6 கோல்களை அடிப்பது இதுவே முதல் முறையாகும். இதன் மூலம் இங்கிலாந்து புதிய சாதனை படைத்தது. அதிக கோல்கள் அடித்த வீரர்களில இருவரும் 3-வது இடத்தில் உள்ளனர்.
பிரான்ஸ் வீரர் எம்பாப்பே 8 கோல்கள், 3 உதவி (கோல் அடிக்க உதவி செய்தது) கோல்கள் மூலம் முதலிடத்தில் உள்ளார். மெஸ்சி 8 கோல்கள், 1 உதவி கோல் மூலம் 2-வது இடத்தில் உள்ளார்.
சுவிட்சர்லாந்துக்கு எதிராக இன்று நடைபெற்ற காலிறுதி போட்டியில் மெஸ்சி கோல் அடிக்கவில்லை. இதனால் உலக கோப்பையில் தொடர்ந்து கோல் அடித்த வந்து அவரது சாதனை முடிவுக்கு வந்தது.
ஹாரி கேன் 6 கோல் அடித்து 4-வது இடத்தில் உள்ளார். பிரான்ஸ் வீரர் ஓஸ்மானே டெம்பெலே 5 கோல்கள் (2 உதவி) அடித்து 5-வது இடத்தில் உள்ளார். பெலிங்கம் 5 கோல்கள் (1 உதவி) 6-வது இடத்தில் உள்ளார்.