கால்பந்து

பிஃபா உலகக்கோப்பை 2026 இறுதிப்போட்டி.. கேரளாவில் நாளை பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு அரசு விடுமுறை!

நள்ளிரவு 12:30 மணிக்கு உலகக்கோப்பை கால்பந்து இறுதி ஆட்டம்.
FIFA World Cup 2026 final
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நாளை நடக்கவிருக்கும் உலகக்கோப்பை கால்பந்து இறுதிப்போட்டியை முன்னிட்டு, கேரளா மாநிலத்தின் எர்ணாகுளம், கோழிக்கோடு மற்றும் ஆலப்புழா ஆகிய மாவட்டங்களில் உள்ள பல்வேறு பள்ளிகள் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களுக்கு கேரள அரசு நாளை (ஜூலை 20) விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அர்ஜென்டினா மற்றும் ஸ்பெயின் அணிகளுக்கு இடையேயான இறுதிப்போட்டி நள்ளிரவில் நடப்பதால், இந்த முடிவை பள்ளி நிர்வாகங்கள் எடுத்துள்ளன.

விளையாட்டு நேரம்..

இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க கால்பந்து போட்டி அமெரிக்காவின் மெட்லைஃப் மைதானத்தில் நடக்கவுள்ளது. இந்திய நேரப்படி நள்ளிரவு 12:30 மணிக்குத் தொடங்குகிறது.

வழக்கமான நேரத்தில் முடிந்தால் கூட அதிகாலை 2:30 மணி ஆகும், பரிசு வழங்கும் விழா முடிய 3 மணி ஆகிவிடும். ஒருவேளை போட்டி கூடுதல் நேரம் அல்லது பெனால்டி ஷூட்-அவுட் வரை சென்றால் அதிகாலை வரை நீடிக்கும்.

இதனால் மாணவர்கள் தூக்கமில்லாமல், சோர்வோடு பள்ளிக்கு வருவதைத் தவிர்க்கவே இந்த விடுமுறை அறிவிக்கபட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

அமைச்சரின் நெகிழ்ச்சிப் பதிவு..

கேரள பொதுக்கல்வித் துறை அமைச்சர் ந. சம்சுதீன் இந்த விடுமுறை அறிவிப்பைத் தனது சமூக வலைத்தளப் பக்கங்கள் மூலம் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்டார்.

அதில், "இப்போது சந்தோஷமா குழந்தைகளே?" என்று மாணவர்களை நோக்கி நெகிழ்ச்சியுடன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

மேலும், "கால்பந்து ரசிகர்கள் மற்றும் மாணவர்களின் தொடர் கோரிக்கைகளைக் கருத்தில் கொண்டு, நள்ளிரவுக்கு மேல் நடைபெறும் உலகக்கோப்பை இறுதிப்போட்டியைக் காணும் வகையில், பொதுக்கல்வித் துறையின் கீழ் இயங்கும் அனைத்து பள்ளிகளுக்கும் நாளை விடுமுறை அளிக்கப்படுகிறது" என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

உலகக்கோப்பை கால்பந்து 26
FIFAWorldCup2026
KeralaSchoolHoliday
ArgentinaVsSpain
அர்ஜென்டினாvsபெயின்
MetLifeStadium
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