கிரிக்கெட்

'ஹானர்ஸ் போர்டில்' எனது பெயர் இடம்பெற்றிருப்பதை நம்பவே முடியவில்லை - யாஸ்திகா பாட்டியா

கிரிக்கெட்டின் தாயகமாக கருதப்படும் லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் சதம் அடிப்பது என்பது ஒவ்வொரு கிரிக்கெட் வீரரின் வாழ்நாள் கனவு.
யாஸ்திகா பாட்டியா
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கிரிக்கெட்டின் தாயகமாக கருதப்படும் லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் சதம் அடிப்பது என்பது ஒவ்வொரு கிரிக்கெட் வீரரின் வாழ்நாள் கனவு என்று யாஸ்திகா பாட்டியா தெரிவித்துள்ளார்.

வரலாற்று சாதனை

இந்திய கிரிக்கெட் வீராங்கனை யாஸ்திகா பாட்டியா, லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் டெஸ்ட் போட்டியில் சதம் அடித்த முதல் வீராங்கனை என்ற வரலாற்று சாதனை படைத்துள்ளார்.

இதன் மூலம் லார்ட்ஸ் மைதானத்தின் புகழ்பெற்ற 'ஹானர்ஸ் போர்டில்' தனது பெயரைப் பதிவு செய்துள்ளார். இந்த வரலாற்று சாதனை குறித்து மகிழ்ச்சியுடன் பேட்டி அளித்து அவர்...

நன்றிகள்...

கிரிக்கெட்டின் தாயகமாக கருதப்படும் லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் சதம் அடிப்பது என்பது ஒவ்வொரு கிரிக்கெட் வீரரின் வாழ்நாள் கனவு. அதிலும் இந்த மைதானத்தின் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க 'ஹானர்ஸ் போர்டில்' எனது பெயர் இடம்பெற்றிருப்பதை என்னால் இன்னும் நம்பவே முடியவில்லை. சமீபத்தில் ஏற்பட்ட கடுமையான தசைநார்காயம் காரணமாக கடந்த இரண்டு டெஸ்ட் போட்டிகளில் என்னால் விளையாட முடியாமல் போனது. அதிலிருந்து மீண்டு வந்து இந்த சாதனையை படைத்தது மிகவும் உணர்ச்சிகரமான ஒன்றாக உள்ளது. இதற்காக எனக்கு ஆதரவளித்த அணி நிர்வாகத்திற்கும், ரசிகர்களுக்கும் எனது நன்றிகள் என கூறியுள்ளார்.

இரண்டாவது இந்திய வீரர்

இந்த போட்டியில் யாஸ்திகா பாட்டியா 158 பந்துகளில் 14 பவுண்டரிகளுடன் 113 ரன்கள் குவித்தார். லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் டெஸ்ட் சதம் அடித்த இரண்டாவது இந்திய வீரர் என்ற பெருமையை யாஸ்திகா பெற்றுள்ளார். இதற்கு முன்னதாக 1996-ஆம் ஆண்டு இந்திய ஆடவர் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் சவுரவ் கங்குலி தனது அறிமுக டெஸ்டில் இங்கு சதம் அடித்திருந்தார்.

போட்டி விவரம்

லார்ட்ஸ் மைதான டெஸ்ட் போட்டியில் யாஸ்திகா பாட்டியாவின் (113) அதிரடி சதம் மற்றும் ஸ்மிருதி மந்தனாவின் (70) சிறப்பான ஆட்டத்தால் இந்திய அணி தனது 2வது இன்னிங்ஸில் 341/7 ரன்கள் எடுத்து டிக்ளேர் செய்தது. இதன் மூலம் இங்கிலாந்து அணிக்கு 457 ரன்கள் என்ற இமாலய இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டது.

இலக்கை நோக்கி விளையாடி வரும் இங்கிலாந்து அணி, இந்திய வீராங்கனைகளின் துல்லியமான பந்துவீச்சால் 3-ஆம் நாள் ஆட்டநேர முடிவில் 130 ரன்களுக்கு 6 விக்கெட்டுகளை இழந்து தவித்து வருகிறது. இந்திய அணி வரலாற்று வெற்றியைப் பெற இன்னும் 4 விக்கெட்டுகள் மட்டுமே தேவை என்ற வலுவான நிலையில் உள்ளது.

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