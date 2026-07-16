2026 ஆடி மாத ராசிபலன்- தனுசு, மகரம், கும்பம், மீனம்

பராபவ வருடம் ஆடி மாதக் கிரக நிலைகளை ஆராய்ந்து பார்க்கும் பொழுது மாதத் தொடக்கத்தில் உங்கள் ராசிநாதன் குரு உச்சம்பெற்று அஷ்டமத்தில் சஞ்சரிக்கிறார். இருப்பினும் அவரது பார்வை 2-ம் இடத்தில் பதிகிறது. எனவே குடும்ப முன்னேற்றம் திருப்திகரமாக இருக்கும். குறை சொல்லியவர்களே உங்களைப் பாராட்டுவர். இழந்த வாய்ப்புகளை மீண்டும் பெறுவீர்கள். இருப்பினும் எதிர்பாராத விதத்தில் ஒரு சில சமயங்களில் மனக்கசப்பு தரும் சம்பவங்கள் நடைபெறலாம். பிறருக்கு பொறுப்பு சொல்வதைத் தவிர்ப்பது நல்லது. ஆரோகியத்தில் கவனம் தேவை. குரு வழிபாட்டை முறையாக செய்வதன் மூலம் நன்மைகள் கிடைக்கும்.
ஆடி 15-ந் தேதி (31.7.2026) அன்று கடக ராசிக்கு புதன் செல்கிறார். அவர் அங்குள்ள சூரியனோடு இணைந்து 'புத ஆதித்ய யோகத்தை உருவாக்குகிறார். அவரோடு உச்ச குருவும் இணைவதால் நல்ல பலன்கள் இல்லம் வந்துசேரும். அரசியல் மற்றும் பொதுநலத்தில் இருப்பவர்களுக்கு நல்ல பொறுப்புகள் கிடைக்கும். உங்கள் ராசிக்கு 7, 10 ஆகிய இடங்களுக்கு அதிபதியானவர் புதன். அவர் அஷ்டமத்திற்கு வரும்பொழுது மறைந்த புதனால் நிறைந்த தன வாபம் கிடைக்கும். எனவே பொருளாதாரத்தில் நிறைவு ஏற்படும். என்றாலும் மன அமைதி குறையும். இடமாற்றம், வீடு மாற்றம் எளிதில் கிடைக்கும். தொழிலில் புதிய பங்குதாரர்கள் வந்திணையலாம். விலை உயர்ந்த பொருட்களை வாங்குவதில் கவனம் செலுத்துவீரகள். குடும் உறுப்பினர்கள் பெயரில் அசையாச் சொத்துக்கள் வாங்கும் யோகம் உண்டு. வியாபாரத்தில் உழைப்பிற்கேற்ற பலன் கிடைக்கும். புதிய திருப்பங்கள் பலவும் ஏற்படும் நேரம் இது.
ஆடி 16-ந் தேதி (1.8.2026) அன்று மிதுன ராசிக்கு செவ்வாய் செல்கிறார். உங்கள் ராசிக்கு 5. 12 ஆகிய இடங்களுக்கு அதிபதியானவர் செவ்வாய் அவர் 7-ம் இடத்தில் சஞ்சரிக்கும் பொழுது பிள்ளைகளின் எதிர்கால நலன் கருதி எடுத்த முயற்சி வெற்றிபெறும். குறிப்பாக அவர்களின் மேற்படிப்பு சம்பந்தமாகவோ, உத்தியோகம் சம்பந்தமாகவோ, நீங்கள் எடுத்த புது முயற்சியில் வெற்றி கிடைக்கும். இடமாற்றங்கள். வீடு மாற்றம் எதிர்பார்த்தபடி அமையும். கடன் சுமை பாதிக்கு மேல் குறையும். 'வாங்கிய இடத்தை விற்றுவிட்டோமே, வேறு இடம் வாங்க இயலுமா? என்றெல்லாம் கவலைப்பட்டவர்களுக்கு, புதிய இடம் வாங்கும் யோகம் உண்டு. சகோதரர்களின் இல்லங்களில் நடைபெறும் திருமணத்தை முள்ளின்று நடத்தி வைப்பீர்கள். பாகப்பிரிவினைகள் சுமுகமாக முடியும் நேரம் இது.
ஆடி 17-ந் தேதி (2.8.2026) அன்று கன்னி ராசிக்குச் செல்லும் சுக்ரன், அங்கு நீச்சம் பெறுகிறார். உங்கள் ராசிநாதன் குருவிற்கு சுக்ரன் பகைக் கிரகம் ஆவார். எனவே அவர் நீச்சம் பெருவது நன்மைதான். இக்காலத்தில் உத்தியோகத்தில் ஊதிய உயர்வு உண்டு. தக்க விதத்தில் வெளிநாட்டு யோகமும் வரலாம். பொதுவாழ்வில் ஏற்பட்ட வீண்பழிகள் அகலும், புதிய பொறும் புகளுக்கு மாற்றப்படுவீர்கள். அதிகார அந்தஸ்து கிடைக்கும். ஆதாயம் தரும் தகவல் அதிகம் வருகின்ற நேரம் இது. எந்தக் காரியத்தையும் எளிதில் செய்து முடித்து வெற்றி காண்பீர்கள். பொதுவாழ்வில் உள்ளவர்களுக்கு பொறுப்புகளில் மாறுதல் ஏற்படும். தொழில் மற்றும் வியாபாரம் செய்பவர்களுக்கு போட்டிகள் அதிகரிக்கும். உத்தியோகத்தில் உள்ளவர்களுக்கு மேலதிகாரிகளின் கெடுபிடி அதிகரிக்கும். கலைஞர்களுக்கு அதிக முயற்சி தேவை. மாணவ- மாணவிகள் படிப்பில் அதிக கவனம் செலுத்துவது நல்லது. பெண்களுக்கு பிரச்சினைகள் அதிகரிக்கும்.
பணத்தேவையைப் பூர்த்தி செய்யும் நாட்கள்:-
ஜூலை: 17, 18, 21, 22, 30, 31, ஆகஸ்டு:4, 5, 12, 13.
மகிழ்ச்சி தரும் வண்ணம் நீலம்.
பராபவ வருடம் ஆடி மாதக் கிரக நிலைகளை ஆராய்ந்து பார்க்கும் பொழுது. மாதத் தொடக்கத்தில் உங்கள் ராசிநாதன் சனி சகாய ஸ்தானத்தில் சஞ்சரிக்கிறார். ஆனால் வக்ரம் பெற்றிருக்கிறார். எனவே ஆரோக்கியத் தொல்லை ஏற்படலாம். அசவுகரியமான சூழ்நிலையும், எதையும் திட்டமிட்டுச் செய்ய முடியாத நிலைமையும் ஏற்படும். குருவின் பார்வை இருப்பதால் காரியங்கள் கடைசி நேரத்தில் கைகூடும். என்றாலும் அதுவரை கவலைகள் ஆட்கொள்ளும். தொழிலில் போட்டி அதிகரிக்கும். எதையும் ஒருமுறைக்கு பலமுறை யோசித்து செய்வது நல்லது. அஷ்டமத்தில் கேது இருப்பதால் இடமாற்றம், வீடு மாற்றம் ஏற்படலாம். சனி வழிபாட்டை முறையாக மேற்கொண்டால் சந்தோஷ வாய்ப்புகளை அதிகம் சந்திக்கலாம்.
ஆடி 15- தேதி (31.7.2026) அன்று கடக ராசிக்கு புதன் செல்கிறார். அங்குள்ள சூரியனோடு இணைந்து 'புத ஆதித்ய யோகத்தை உருவாக்குகிறார். அவரோடு உச்ச குருவும் இணைவதால் உத்தியோகத்தில் எதிர்பார்த்த இலாகா மாற்றமோ, பதவி உயர்வோ கிடைக்கலாம். தந்தை வழி உறவில் இருந்த பிரச்சினைகள் படிப்படியாக தீரும். வாகன மாற்றம் செய்ய வேண்டுமென்ற எண்ணம் நிறைவேறும். புதிய வாகனம் வாங்கிப் பயணிக்க வேண்டும் என்று விரும்புவீர்கள். எதையும் கலந்து ஆலோசித்து செய்தால் நல்ல பலன்களைப் பெற இயலும். குறிப்பாக புதன் சப்தம ஸ்தானத்தில் இருப்பதால் கல்யாண முயற்சி கைகூடலாம். கடல் தாண்டிச் சென்று பணிபுரிய வேண்டுமென்று விரும்புகிறவர்களுக்கு. நல்ல நிறுவனங்களில் இருந்து அழைப்புகள் வரும். பொதுநலத்தில் இருப்பவர்களுக்கு அதிகார அந்தஸ்து கிடைக்கும்.
ஆடி 16-ந் தேதி (1.8.2026) மிதுன ராசிக்கு செவ்வாய் செல்கிறார். உங்கள் ராசிக்கு 4. 11 ஆகிய இடங்களுக்கு அதிபதியானவர் செவ்வாய். அவர் ஜீவன ஸ்தானத்திற்கு வரும்போது உத்தியோகத்தில் உயர்வு கிடைக்கும். உயர் அதிகாரிகள் அதிலுள்ள நுணுக்கங்களை கற்றுக்கொடுப்பர். 'வாங்கிய கடனை கொடுக்க முடியவில்லையே, கொடுத்த கடனை வாங்க முடியவில் லையே என்று கவலைப்பட்டவர்களுக்கு இப்பொழுது கொடுக்கல் வாங்கலில் இருந்த சிரமங்கள் அகலும், நண்பர்கள் மூலம் நல்ல தகவல் கிடைத்து, தொழிலை விரிவு செய்துகொள்வீர்கள், வாடகைக் கட்டிடத்தில் நடைபெற்ற தொழிலை, சொந்தக் கட்டிடத்திற்கு மாற்றும் முயற்சி கைகூடும். அரசியல் களத்தில் இருப்பவர்களுக்கு அதிகாரப் பதவிகள் கிடைக்கும். உடன்பிறப்புகளின் இல்லங்களில் நடைபெறும் சுபகாரியங்களை முன்னின்று நடத்தி வைப்பீர்கள். அங்காரக வழிபாடு மேலும் நன்மைகளை வழங்கும்.
ஆடி 17-ந் தேதி (2.8.2026) அன்று கன்னி ராசிக்குச் செல்லும் சுக்ரன், அங்கு நீச்சம் பெறுகிறார். உங்கள் ராசிக்கு 5, 10 ஆகிய இடங்களுக்கு அதிபதியான சுக்ரன் நீச்சம் பெறுவது அவ்வளவு நல்லதல்ல. குறிப்பாக பிள்னைகளால் சில பிரச்சினைகள் வந்துசேரும். அவர்கள் முன்னேற்றம் கருதி எடுத்த முயற்சிகளில் தாமதம் ஏற்படும். நண்பர்களை நம்பி ஒப்படைத்த பொறுப்புகள் நடைபெறாமல் போகலாம். ஆரோக்கியத்திலும் அக்கறை தேவை. மருத்துவச் செலவுகள் மனக்கலக்கத்தை உருவாக்கும். அனுபவஸ்தர்களின் ஆலோசனை தக்க சமயத்தில் கைகொடுக்கும்.பொதுவாழ்வில் உள்ளவர்களுக்கு நினைத்தது நிறைவேறும். வியாபாரம் மற்றும் தொழில் செய்பவர்களுக்கு மாதத்தின் பிற்பகுதியில் விழிப்புணர்ச்சி தேவை. உத்தியோகத்தில் உள்ளவர்களுக்கு இடமாற்றம் உறுதியாகும். கலைஞர்களுக்கு எதிர்பார்த்த ஒப்பந்தம் வந்துசேரும். மாணவ மாணவிகளுக்கு ஆசிரியர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். பெண்களுக்கு குடும்பச் சுமை கூடும். ஆரோக்கியத்தில் அக்கறை தேவை.
பணத்தேவையைப் பூர்த்தி செய்யும் நாட்கள்:-
ஜூலை: 19, 20, 23, 24, ஆகஸ்டு: 1, 2, 5, 6, 16, 17.
மகிழ்ச்சி தரும் வண்ணம்: ஆரஞ்சு.
பராபவ வருடம் ஆடி மாதக் கிரக நிலைகளை ஆராய்ந்து பார்க்கும் பொழுது, மாதத் தொடக்கத்தில் உங்கள் ராசிநாதன் சனி தன ஸ்தானத்தில் வக்ரம் பெற்று சஞ்சரிக்கிறார். எனவே பொருளாதாரப் பற்றாக்குறை ஏற்படும். குடும்பச் சுமை அதிகரிக்கும். கொடுத்த வாக்கைக் காப்பாற்ற இயலாது. உடல்நலத்திலும் சிறுசிறு தொல்லைகள் ஏற்பட்டு அகலும் ஏழரைச் சனியில், உங்களுக்கு குடும்பச் சனியின் ஆதிக்கம் நடைபெறுகிறது. எனவே குடும்பத்தில் சுபச்செலவு அதிகரிக்கும். பிள்ளைகளின் கல்யாணக்கனவை நனவாக்க எடுத்த முயற்சி பலன்தரும். வீட்டிற்குத் தேவையான விலை உயர்ந்த பொருட்களை வாங்குவதில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். உங்கள் ராசிநாதன் சனி வக்ரம் பெற்றிருப்பதால் சனிக்கிழமை தோறும் விரதமிருந்து சனி பகவானை வழிபடுவது நல்லது.
எடுத்த முயற்சி ஆடி 15-ந் தேதி (31.7.2026) அன்று கடக ராசிக்கு புதன் செல்கிறார். அவர் அங்குள்ள சூரியனோடு இணைந்து 'புத ஆதித்ய யோக'த்தை உருவாக்குகிறார். அவரோடு உச்ச குருவும் இணைந்து சஞ்சரிப்பதால் நல்ல சந்தர்ப்பங்கள் இல்லம் தேடிவரும். படித்து முடித்து வேலை இல்லாமல் இருக்கும் பிள்ளைகளுக்கு வேலை கிடைக்கும் குடும்பத்தில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவர்கள் சம்பாதிக்கும் யோகம் உண்டு. தொழிலில் பழைய பங்குதாரர்களை விலக்கி விட்டு, புதிய பங்குதாரர்களை இணைத்துக்கொள்ள முன்வருவீர்கள். அரசியல் களத்தில் இருப்பவர்களுக்கு நல்ல பொறுப்புகள் கிடைக்கும். மக்களுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற ஆர்வம் பூர்த்தியாகும். பாகப்பிரிவினைகள் சுமுகமாக முடிந்து உங்களுக்குரிய பங்கு கைக்கு வந்துகேரும். கட்டிடம் கட்டுவது. கட்டிடம் வாங்குவது பற்றிய சிந்தனை அதிகரிக்கும்.
ஆடி 16-ந் தேதி (1.8.2026) மிதுன ராசிக்கு செவ்வாய் செல்கிறார். உங்கள் ராசிக்கு 3. 10 ஆகிய இடங்களுக்கு அதிபதியானவர் செவ்வாய். அவர் பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானத்திற்கு செல்லும் போது உடன்பிறப்புகளின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். கடன் சுமை படிப்படியாகக் குறையும். எதிர்காலம் பற்றிய மன பயம் அகலும், வியாபாரப் போட்டிகள் விலகும். வாடகைக் கட்டிடத்தில் நடைபெற்ற தொழிலை, சொந்தக் கட்டிடத்திற்கு மாற்றும் முயற்சி கைகூடும். உடன்பிறப்புகளின் இல்லங்களில் நடைபெறும் திருமணங்களை முன்னின்று நடத்திவைப்பீர்கள். உத்தியோகத்தில் உயர் அதிகாரிகள் உங்கள் கருத்துக்களை ஏற்றுக்கொள்வர். கடமையைச் செவ்வனே செய்து வெற்றி காணும் நேரம் இது. கடல்தாண்டி சென்று பணிபுரிய நினைப்பவர்களுக்கு அது கைகூடும்.
ஆடி 17-ந் தேதி (2.8.2026) அன்று கன்னி ராசிக்குச் செல்லும் சுக்ரன், அங்கு நீச்சம் பெறுகிறார். உங்கள் ராசிக்கு 4. 9 ஆகிய இடங்களுக்கு அதிபதியான சுக்ரள் நீச்சம் பெறுவது நல்ல தல்ல. தாய்வழி ஆதரவும், பெற்றோர் வழி ஆதரவும் குறையும். குடும்பப் பிரச்சினை மீண்டும் தலைதூக்கும். எதிலும் நிலையான ஈடுபாடு இருக்காது. உறவினர்களையும், உடன்பிறப்புகளையும் அனுசரித்துச் செல்ல வேண்டிய நேரம் இது. சொத்துப் பிரச்சினைகள் தலைதூக்கலாம். துணிவும், தன்னம்பிக்கையும் குறையும். ஆரோக்கியத்தில் கவளம் தேவை. பொதுவாழ்வில் உள்ளவர்களுக்கு போட்டிகள் அதிகரிக்கும். வியாபாரம் மற்றும் தொழில் செய்பவர்களுக்கு பங்குதாரர்களால் தொல்லை உண்டு. உத்தியோகத்தில் உள்ளவர்களுக்கு திறமைக்குரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும். கலைஞர்களுக்கு எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறும். மாணவ மாணவிகளுக்கு, பெற்றோர் மற்றும் ஆசிரியரின் ஆதரவு கிடைக்கும். பெண்களுக்கு செலவுகள் அதிகரித்தாலும் அதற்கேற்ற வரவு வந்துசேரும். உறவினர்களை அனுசரித்துச்செல்வது நல்லது.
பணத்தேவையைப் பூர்த்தி செய்யும் நாட்கள்
ஜூலை: 22, 23, 27, 28, ஆகஸ்டு: 3, 4, 7, 8.
மகிழ்ச்சி தரும் வண்ணம்:- கரும்பச்சை.
பராபவ வருடம் ஆடி மாதக் கிரக நிலைகளை ஆராய்ந்து பார்க்கும் பொழுது. உங்கள் ராசிநாதன் குரு பகவான் பஞ்சம ஸ்தானத்தில் உச்சம் பெற்று சஞ்சரித்து உங்கள் ராசியைப் பார்க்கிறார். அதோடு ஜென்மச் சனியின் ஆதிக்கமும் நடைபெறுகிறது. எனவே குடும்பச் சுமை கூடும். விரயங்கள் அதிகரிக்கும். கூட்டு முயற்சியில் இருந்து விலகி தனித்து இயங்க முற்படுவீர்கள். வாழ்க்கைத் தேவைகள் கடைசி நேரத்தில் பூர்த்தியாகும். வளர்ச்சியில் குறுக்கீடுகள் அதிகரிக்காமல் இருக்க அவ்வப்போது தெய்வ வழிபாடுகளை மேற்கொள்வது நல்லது. உத்தியோகத்தில் உள்ளவர்களுக்கு பதவி உயர்வு கிடைக்கும். உடன்பிறப்புகளின் மூலம் ஒரு நல்ல தகவல் வரலாம். மாதத்தின் பிற்பகுதியில் சுக்ரன் நீச்சம் பெறுவதால் எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறும்.
ஆடி 15-ந் தேதி (31.2.2026) அன்று கடக ராசிக்கு புதன் செல்கிறார். அங்குள்ள சூரியனோடு இணைந்து 'புத ஆதித்ய யோகத்தை உருவாக்குகிறார். அவரோடு உச்ச குருவும் இணைவதால் நற்பலன்கள் இல்லம் தேடி வரும். மங்கல ஓசை மனையில் கேட்க வழிபிறக்கும். தங்கு தடைகள் தானாக விலகும். உத்தியோக முன்னேற்றம், தொழில் விருத்தி போன்றவற்றால் மகிழ்ச்சி அடைவீர்கள். வழக்குகள் சாதகமாக முடியும். குடும்ப ஒற்றுமைக்கு குந்தகம் விளைவித்தவர்கள் விலகுவர். இதுவரை கடுமையாக முயற்சித்தும் நடைபெறாத காரியங்கள் இப்பொ ழுது துரிதமாக நடைபெறும். வி.ஐ.பி.களின் மூலம் விருப்பங்கள் நிறைவேறும் இதுவரை பாகப்பிரிவினைக்கு ஒத்துவராத உடன்பிறப்புகள் இப்பொழுது ஒத்துவருவர். சொத்துக்களாலும், சொந்தங்களாலும் நன்மை கிடைக்கும்.
ஆடி 16-ந் தேதி (1.8.2026) அன்று மிதுன ராசிக்கு செவ்வாய் செல்கிறார். உங்கள் ராசிக்கு 2, 9 ஆகிய இடங்களுக்கு அதிபதியானவர் செவ்வாய். அவர் சுக ஸ்தானத்திற்கு வருவது நன் மைதான். தொட்டது துலங்கும். தொழில் வளர்ச்சி அதிகரிக்கும். கற்ற கல்விக்கேற்ற வேலை கிடைக்கும். கலைத்துறையில் உள்ளவர்களுக்கு பிரகாசிக்கும் வாய்ப்பு உண்டு. இடம் வாங்குவது, வீடு கட்டுவது, கட்டிய வீட்டைப் பழுதுபார்ப்பது போன்றவற்றில் கவனம் செலுத்தியும், இதுவரை முடிவடையாத காரியங்கள் இப்பொழுது முடிவடையும். உடன்பிறப்புகளின் இல்லங் களில் நடைபெறும் திருமணத்தை முன்னின்று நடத்தி வைப்பீர்கள். அரசியல்களத்தில் உள்ளவர்களுக்கு நல்ல பொறுப்புகள் கிடைக்கும். ஆரோக்கியம் சீராகி உற்சாகத்தோடு பணிபுரிவீர்கள்.
ஆடி மாதம் 17-ந் தேதி (2.8.2026) அன்று கன்னி ராசிக்குச் செல்லும் சுக்ரன், அங்கு நீச்சம் பெறுகிறார். உங்கள் ராசிக்கு 3,8 ஆகிய இடங்களுக்கு அதிபதியான சுக்ரன் நீச்சம் பெறுவது நன்மைதான். 'கெட்டவன் கெட்டிடில் கிட்டிடும் ராஜயோகம்' என்பதற்கேற்ப நல்ல பலன்கள் வரப்போகிறது. வருமானம் உயரும். தொழில் வளர்ச்சி உண்டு. பெண்வழிப் பிரச்சினைகள் அகலும். ஆடை ஆபரணங்கள் வாங்குவதில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். வாகன யோகம் உண்டு. பணம் பல வழிகளிலும் வந்து பையை நிரப்பும். தெய்வப் பிரார்த்தனைகளை நிறைவேற்று வீர்கள். புதிய முயற்சிகளில் வெற்றி கிட்டும். பொதுவாழ்வில் உள்ளவர்களுக்கு புதிய முயற்சிகளில் வெற்றி கிடைக்கும். வியாபாரம் மற்றும் தொழில் செய்பவர்களுக்கு லாபம் ஏற்படும். உத்தியோகத்தில் உள்ளவர்களுக்கு உயர்பதவிகள் உண்டு. கலைஞர்களுக்கு கவுரவம், அந்தஸ்து உயரும். மாணவ மாணவிகளுக்கு பாராட்டு வந்துசேரும். பெண்களுக்கு குடும்பர் சுமை கூடினாலும் அதைச் சமாளிக்கும் ஆற்றல் உண்டு. வருமானம் திருப்தி தரும்.
பணத்தேவையைப் பூர்த்தி செய்யும் நாட்கள்:-
ஜூலை: 23, 24, 25, 30, 31, ஆகஸ்டு: 5, 6, 9, 10.
மகிழ்ச்சி தரும் வண்ணம்:- கிரே.