2026 ஆடி மாத ராசிபலன்- சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம்

பராபவ வருடம் ஆடி மாதக் கிரக நிலைகளை ஆராய்ந்து பார்க்கும் பொழுது, மாதத் தொடக்கத்தில் உங்கள் ராசியில் விரயாதிபதி சந்திரன் வீற்றிருக்கிறார். விரய ஸ்தானத்தில் ராசிநாதன் சூரியனோடு, குருவும் இணைந்திருக்கிறார். அஷ்ட மத்துச் சனியின் ஆதிக்கம் நடைபெறுகிறது. எனவே வரவைக் காட்டிலும் செலவு கூடுதலாக இருக்கும். வருமானப் பற்றாக்குறை ஏற்படும். இரவு, பகலாக பாடுபட்டும் அதற்குரிய பலன் கிடைப்பது அரிது. எதிலும் தடை தாமதம் வரும் என்றாலும், தைரியமும், தன்னம்பிக்கையும் கொண்டு போராடி வெற்றி பெறுவீர்கள்.
ஆடி மாதம் 15-ந் தேதி (31.7.2026) அன்று கடக ராசிக்கு புதன் செல்கிறார். அவர் அங்குள்ள சூரியனோடு இணைந்து 'புத ஆதித்ய யோகத்தை உருவாக்குகிறார். அவரோடு உச்ச குருவும் இணைந்திருப்பதால் இல்லத்தில் சுபச்செலவு அதிகரிக்கும். ஒரு காரியத்தை தொடங்கும் முன், பணத்தை வைத்துக் கொண்டு தொடங்க வேண்டியதில்லை. காரியத்தை தொடங்கிவிட்டால் பணம் தானாகவே வந்துசேரும். சேமிப்பில் சிறிது கரையலாம். பூமி வாங்குவது, விலை உயர்ந்த பொருட்களை வாங்குவது, தெய்வத்திற்காக செலவிடுவது, சகோதர சகோதரிகளின் கல்யாணத்தை முன்னின்று நடத்தி வைப்பது போன்றவற்றில் கவனம் செலுத்துவீர்கள்.
ஆடி 16-ந் தேதி (1.8.2026) மிதுன ராசிக்கு செவ்வாய் செல்கிறார். 4, 9ஆகிய இடங்களுக்கு அதிபதியான செவ்வாய், லாப ஸ்தானத்திற்கு வரும்போது பொருளாதாரப் பற்றாக்குறை அகலும் புனிதப் பயணம் அதிகரிக்கும். அருளாளர்களின் தொடர்பால் சில நல்ல காரியங்கள் நடைபெறும். ஆன்மிக நாட்டம் அதிகரிக்கும். எதையும் திட்டமிட்டு செய்து வெற்றி காண்பீர்கள். திறமை மிக்கவர்கள் உங்களுக்குப் பின்னணியாக இருந்து பல நல்ல காரியங்களை முடித்துக்கொடுப்பர், சொத்துக்கள் வாங்குவது. விற்பது சம்பந்தமாக எடுத்த முயற்சி பலன்தரும். புதிய ஒப்பந்தங்கள் வந்துசேரும். தொழிலுக்கான மூலதனம் கிடைக்கும். பஞ்சாயத்துக்கள் சாதகமாக முடியும். பாகப்பிரிவினைக்கு பலமுறை முயற்சித்தும் முடிவடையாத சூழல் இப்போது மாறும்.
ஆடி 17-ந் தேதி (2.8.2026) அன்று கன்னி ராசிக்குச் செல்லும் சுக்ரன், அங்கு நீச்சம் பெறுகிறார். உங்கள் ராசிக்கு 3, 10 ஆகிய இடங்களுக்கு அதிபதியான சுக்ரன் நீச்சம் பெறுவது நல்ல நல்ல. சகாய ஸ்தானாதிபதியாகவும், தொழில் ஸ்தாணதிபதியாகவும் விளங்கும் சுக்ரன் நீச்சம் பெறுவதால், தொழில் வளர்ச்சியில் குறுக்கீடு அதிகரிக்கும். எதிரிகளின் பலம் மேலோங்கும். நினைத்த நேரத்தில் நினைத்ததை செய்ய இயலாது. சுற்றத்தார்களும், நண்பர்களும் உங்கள் மீது குறை கூறுவர். வெற்றிக்குரிய தகவல் வரவேண்டுமானால் திசாபுத்திக்கேற்ற தெய்வ வழி பாடுகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். பொதுவாழ்வில் உள்ளவர்களுக்கு புகழ் கூடும். வியாபாரம் மற்றும் தொழில் செய்பவர்களுக்கு தொழிலை விரிவு செய்யும் எண்ணம் மேலோங்கும். உத்தியோகத்தில் உள்ளவர்களுக்கு எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறும். கலைஞர்களுக்கு தடைப்பட்ட ஒப்பந்தங்கள் தானாக வந்துசேரும். மாணவ மாணவிகளுக்கு படிப்பில் அக்கறை ஏற்படும். பெண்களுக்கு குடும்பச்சுமை கூடும். வரவைக் காட்டிலும் செலவு அதிகரிக்கும்.
பணத்தேவையைப் பூர்த்தி செய்யும் நாட்கள்
ஜூலை: 19, 20, 24, 25, 26, ஆகஸ்டு: 5, 6, 10, 11, 16, 17.
மகிழ்ச்சி தரும் வண்ணம் சிவப்பு.
பராபவ வருடம் ஆடி மாதக் கிரக நிலைகளை ஆராய்ந்து பார்க்கும் பொழுது. மாதத் தொடக்கத்தில் உங்கள் ராசிநாதன் புதன் தொழில் ஸ்தானத்தில் தன் சொந்த வீட்டில் பலம் பெற்று சஞ்சரிக்கிறார். எனவே தொழில் முன்னேற்றம் உண்டு. பங்குதாரர்கள் பக்கபலமாக இருப்பர். தங்கு தடைகள் தானாக விலகும். 'சப்தம ஸ்தானத்தில் சனி பகவான் இருக்கி றாரே? என்று நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம். உச்ச குருவின் பார்வை அவர் மீது பதிவதால் ஆரோக்கியத் தொல்லை அகலும், அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகள் அரங்கேறும். வாழ்க்கைத் துணை வழியே வந்த பிரச்சினைகள் படிப்படியாக மாறும். மனதில் இருந்த இனம்புரியாத கவலை அகலும், 9-ம் இடத்தில் செவ்வாய் சஞ்சரிப்பதால் தந்தை வழி ஆதரவு உண்டு, அவர்களின் வழியே தனவரவும் கிடைக்கும்.
ஆடி 15-ந் தேதி (31.7.2026) அன்று கடக ராசிக்கு புதன் செல்கிறார். அவர் அங்குள்ள சூரியனோடு இணைந்து புத ஆதித்ய யோகத்தை உருவாக்குகிறார். அவரோடு உச்ச குருவும் இணைவதால் எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறும். கல்விக்காகவும், கலைக்காகவும் எடுத்த முயற்சி கைகூடும். கடல் தாண்டி வரும் தகவல் ஆதாயம் தரும். இளைய சகோதரத்தோடு இணக்கம் ஏற்படும். அரசு வழியில் வேலைக்கு விண்ணப்பித்தவர்களுக்கு அது கை கூடும். தொழிலில் புதிய பங்குதாரர்கள் வந்திணைந்து பொருளாதார நிலை உயர வழிவகுத்துக் கொடுப்பர். ஒரு சிலர் வெளிநாடு சென்று பணிபுரிய வேண்டுமென்று விரும்பினால் இந்த நேரத்தில் எடுக்கும் முயற்சி வெற்றிபெறும். உங்கள் ராசிநாதன் புதன் என்பதால், அவர் லாப ஸ்தானத்திற்கு வரும்பொழுது பணம் பலவழிகளிலும் வந்து பையை நிரப்பும். வந்த பாக்கிகளும் வசூலாகும். குடும்பத்தில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவர்கள் சம்பாதிக்கும் சூழல் உருவாகும். புகழ்பெற்ற ஆல யங்களுக்குச் சென்று வரவேண்டுமென்ற எண்ணம் நிறைவேறும்.
ஆடி 16-ந் தேதி (1.8.2026) மிதுன ராசிக்கு செவ்வாய் செல்கிறார். உங்கள் ராசிக்கு 3, 8 ஆகிய இடங்களுக்கு அதிபதியான செவ்வாய், மிதுனத்திற்கு வரும்போது தொழில் மாற்றம் உரு வாகும். 'நடக்கும் தொழிலைக் கொடுத்து விட்டு புதிய தொழில் தொடங்கலாமா? என்று சிந்திப்பீர்கள். உடன்பிறப்புகளுக்கு வேலை கிடைத்து அதன் மூலம் உதிரி வருமானங்கள் கிடைக் கும். கடன்சுமை பாதிக்குமேல் குறையும். இடம், பூமி விற்பனையால் ஏற்பட்ட பிரச்சினை அகலும் வாடகைக் கட்டிடத்தில் நடைபெற்ற தொழிலை, சொந்தக் கட்டிடத்திற்கு மாற்ற முயற்சிப் பீர்கள். அங்காரக வழிபாட்டை முறையாக மேற்கொள்வதன் மூலம் இக்காலத்தை இனிய காலமாக மாற்றிக்கொள்ள இயலும்.
ஆடி 17-ந் தேதி (2.8.2026) அன்று கன்னி ராசிக்குச் செல்லும் சுக்ரன், அங்கு நீச்சம் பெறுகிறார். உங்கள் ராசிக்கு 2, 9 ஆகிய இடங்களுக்கு அதிபதியான சுக்ரன் நீச்சம் பெறுவது நல்ல நல்ல. தனவரவில் தடைகள் ஏற்படும். இளத்தார் மற்றும் இல்லத்தில் உள்ளவர்களின் பகை அதிகரிக்கும். பணத்தேவையை முன்னிட்டு கடன் வாங்கும் சூழல் ஏற்படும். நினைத்ததை நினைத்த நேரத்தில் செய்து முடிக்க இயலாது. தந்தை வழி உறவில் நெருக்கம் குறையும். பாகப்பிரிவினை தாமதப்படும். எதையும் ஒரு முறைக்குப் பலமுறை யோரித்து செய்வதன் மூலமே வெற்றி காண இயலும், பொதுவாழ்வில் உள்ளவர்களுக்கு மாதத்தின் பிற்பகுதியில் எடுக்கும் முயற்சிகள் பலள்தரும். வியாபாரம் மற்றும் தொழில் செய்பவர்களுக்கு வருமானப் பெருக்கம் ஏற்படும் உத்தியோகத்தில் உயர்வு உண்டு. கலைஞர்களுக்கு முன்னேற்றப் பாதை தெரியும். மாணவ மாணவிகளுக்கு படிப்பில் தேர்ச்சி உண்டு. பெண்களுக்கு பிரச்சினைகள் படிப்படியாகக் குறையும். பொருளாதாரப் பற்றாக்குறை அகலும்.
பணத்தேவையைப் பூர்த்தி செய்யும் நாட்கள்:-
ஜூலை: 22, 23, 27, 28, ஆகஸ்டு: 7, 8, 12, 13.
மகிழ்ச்சி தரும் வண்ணம்: பச்சை
பராபவ வருடம் ஆடி மாதக் கிரக நிலைகளை ஆராய்ந்து பார்க்கும் பொழுது, மாதத் தொடக்கத்தில் உங்கள் ராசிநாதன் சுக்ரன் லாப ஸ்தானத்தில் சஞ்சரிக்கிறார். எனவே பொருளாதாரப் பற்றாக்குறை அகலும். புதிய திருப்பங்கள் பலவும் காணப்போகிறீர்கள். அருளாளர்களின் ஆதரவு கைகொடுக்கும். பஞ்சம ஸ்தானத்தில் ராகு இருப்பதால் பிள்ளைகள் வழியில் சுபச்செலவு ஏற்படும். உங்கள் ராசிநாதன் மாதத்தின் பிற்பகுதியில் நீச்சம் பெறுவதால் அந்த நேரத்தில் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை. உங்களுக்கோ, உங்கள் குடும்பத்தைச் சார்ந்தவர்களுக்கோ, மருத்துவச் செலவு வரலாம் தைரியமும், தன்னம்பிக்கையும் மிக்க உங்களுக்கு, உச்சம் பெற்ற குருவின் பார்வையால் உத்தியோகத்தில் எதிர்பார்த்த முன்னேற்றங்கள் கிடைக்கும்.
ஆடி 15-ந் தேதி 31.7.2026) அன்று கடக ராசிக்கு புதன் செல்கிறார். அவர் அங்குள்ள சூரியனோடு இணைந்து 'புத ஆதித்ய யோக'த்தை உருவாக்குகிறார். அவரோடு உச்ச குருவும் இணைவதால் எதிர்பார்த்த நல்ல மாற்றங்கள் வந்துசேரும். குறிப்பாக தொழில் வளர்ச்சி அபரிமிதமாக இருக்கும். அதற்கு வள்ளல்களின் ஒத்துழைப்பும். வங்கிகளின் ஒத்துழைப்பும் கிடைக்கும். உங்கள் ராசிக்கு 9. 12 ஆகிய இடங்களுக்கு அதிபதியானவர் புதன் என்பதால், தூரதேச பயணங்கள் அமையும். வெளிநாட்டில் பணிபுரிய வரும் வாய்ப்புகளை ஏற்றுக்கொள்வது பற்றி சிந்திப்பீர்கள். உங்கள் சுய ஜாதகம் பலம்பெற்றிருக்குமானால் உங்கள் எண்ணங்கள் ஈடேறும். பொதுவாழ்வில் உள்ளவர்களுக்கு பொறுப்புகள் திடீரென மாற்றப்படலாம். புகழ்பெற்ற ஆலயங்களுக்குச் செல்ல வேண்டும் என்ற ஆவல் பூர்த்தியாகும். மாமன், மைத்துனர் வழியில் மங்கல ஓசை கேட்பதற்கான வழிபிறக்கும்.
ஆடி 16-ந் தேதி (1.8.2026) மிதுன ராசிக்கு செவ்வாய் செல்கிறார். உங்கள் ராசிக்கு 2, 7 ஆகிய இடங்களுக்கு அதிபதியான செவ்வாய், இதுவரை அஷ்டமத்தில் சஞ்சரித்து ஆரோக்கியத் தொல்லை, மன வருத்தத்தைக் கொடுத்து வந்தார். இப்பொழுது அவர் 9-ம் இடத்திற்கு வருவதால் சொத்துப் பிரச்சினை சுமுகமாக முடியும். சொந்தங்களின் வாழ்த்துகளைப் பெறுவீர்கள். சிக்கல், சிரமங்கள் அகலும். செய்தொழில் சிறப்பாக அமையும். செல்வநிலை உயரும். திடீர் மாற்றங்கள் வந்து ஏற்றங்களைத் தரும். வீடு வாங்க வேண்டும். இடம் வாங்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் பூர்த்தியாகும். அங்காரக கோவில்களுக்குச் சென்று வழிபட்டு வருவது நற்பலன்களை வழங்கும்.
ஆடி 17-ந் தேதி (2.8.20026) அன்று கன்னி ராசிக்குச் செல்லும் சுக்ரன், அங்கு நீச்சம் பெறுகிறார். உங்கள் ராசிக்கும், 8-ம் இடத்திற்கும் அதிபதியான சுக்ரன் நீச்சம் பெறுவதால், ஆரோக்கியத் தொல்லை அதிகரிக்கும். எதையும் திட்டமிட்டுச் செய்ய இயலாது. திடீர் திடீரென மாற்றமும், ஏற்றமும் வரும். மங்கலச் செய்திகள் வந்தாலும், அவை நடைபெறுவதில் தாமதம் ஏற் படும். ஒரு கடனை அடைக்க மற்றொரு கடன் வாங்கும் சூழல் உருவாகும். உங்கள் ராசிநாதன் நீச்சம் பெறும் இந்த நேரத்தில் புது முயற்சிகளில் ஈடுபடுவதைத் தவிர்ப்பது நல்லது. குல தெய்வப் பிரார்த்தனைகள் நன்மை தரும். பொதுவாழ்வில் உள்ளவர்களுக்கு எடுத்த முயற்சிகளில் வெற்றி கிடைக்கும். வியாபாரம் மற்றும் தொழில் செய்பவர்களுக்கு கணிசமான தொகை கைகளில் புரளும். உத்தியோகத்தில் உள்ளவர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு உண்டு. கலைஞர்களுக்கு படிப்பில் அக்கறை கூடும் பெண்களுக்கு சுபச்செய்திகள் வந்த வண்ணமாக இருக்கும். பிள்ளைகளின் கல்வி வளர்ச்சியில் விழிப்புணர்ச்சி தேவை.
பணத்தேவையைப் பூர்த்தி செய்யும் நாட்கள்:-
ஜூலை: 17, 18, 23, 24, ஆகஸ்டு: 1, 2, 9, 10, 14, 15.
மகிழ்ச்சி தரும் வண்ணம்: ஆரஞ்சு.
பராபவ வருடம் ஆடி மாதக் கிரக நிலைகளை ஆராய்ந்து பார்க்கும் பொழுது மாதந் தொடக்கத்தில் உங்கள் ராசிநாதன் செவ்வாய் உங்கள் ராசிக்கு 7-ம் இடத்தில் சஞ்சரிக்கிறார். அதன் பார்வை உங்கள் ராசியில் பதிவது யோகம்தான். தைரியமும், தன்னம்பிக்கையும் அதிகரிக்கும். தனவரவு திருப்தி தரும். நிைனத்த காரியத்தை நினைத்த நேரத்தில் செய்து முடிப்பீர்கள். குருவின் பார்வை உங்கள் ராசியில் பதிவதால் கல்யாணக் கனவு நனவாகும். பொதுவாழ்வில் இருப்பவர்களுக்கு புதிய பொறுப்புகளும், பதவிகளும் கிடைக்கலாம். பிள்ளைகளின் எதிர்கால நலன்கருதி எடுத்த முயற்சிகளில் வெற்றி உண்டு. குடும்பத்தில் உள்ளவர்களின் தேவைகளைப் பூர்த்திசெய்வீர்கள்.
ஆடி 15-% தேதி (31.7.2026) அன்று கடக ராசிக்கு புதன் செல்கிறார். அவர் அங்குள்ள சூரியனோடு இணைந்து 'புத ஆதித்ய யோகத்தை உருவாக்குகிறார். அவரோடு உச்ச குருவும் இணைவதால் அற்புதமான நேரம் இது. நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த களம் எதுவாக இருந்தாலும் வெற்றி வந்துசேரும். 'இடம், பூமி வாங்க வேண்டும், கட்டிடம் கட்டிக் குடியேற வேண்டும்' என்ற எண்னாம் நிறைவேற வழிபிறக்கும். பணப்புழக்கம் அதிகரிக்கும். தொழிலை விரிவு செய்யும் முயற்சியில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். துணிவும், பணிவும் மிக்க உங்களுக்கு தொழில் ரீதியாக எடுத்த புதிய முயற்சிகளில் வெற்றி கிடைக்கும். சகோதர ஒற்றுமை பலப்படும். பாகப்பிரிவினைகள் சுமுகமாக முடியும். இல்லத்திற்குத் தேவையான விலை உயர்ந்த பொருட்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். கல்வி சம்பந்தமாக எடுத்த முயற்சி கைகூடும் அரசியல் களத்தில் இருப்பவர்களுக்கு அதிகார அந்தஸ்து கிடைக்கும்.
ஆடி 16-ந் தேதி (1.8.2026) அன்று மிதுன ராசிக்கு செவ்வாய் செல்கிறார். உங்கள் ராசிக்கும், 6-ம் இடத்திற்கும் அதிபதியானவர். செவ்வாய். 6-க்கு அதிபதியான அவர், 8-ம் இடத்திற்கு வருவதால் மிகுந்த நற்பலன்கள் கிடைக்கும். 'விபரீத ராஜயோக' அடிப்படையில் எதிர்பாராத மாற்றங்கள் வந்துசேரும். எதிர்காலத்தைப் பற்றிய பயம் அகலும். ஆரோக்கியத் தொல்லைகளை சமாளித்து விடுவீர்கள். உடன்பிறப்புகளின் இல்லங்களில் நடைபெறும் திருமணங்களை முன்னின்று நடத்துவீர்கள். உத்தியோகத்தில் மேலதிகாரிகள் உங்கள் திறமையைக் கண்டு பாராட்டுவர். குடும்பத்தில் குதூகலம் தரும் சம்பவங்கள் ஏராளமாக நடைபெறும். குலதெய்வ வழிபாட்டை மேற்கொண்டால் கூடுதல் நன்மைகள் உண்டு.
ஆடி 17-நீ தேதி (2.8.2026) அன்று கன்னி ராசிக்குச் செல்லும் சுக்ரன், அங்கு நீச்சம் பெறுகிறார். உங்கள் ராசிக்கு 7, 12 ஆகிய இடங்களுக்கு அதிபதியானவர் நீச்சம் பெறுவது நன்மை நான். 'கெட்டவன் கெட்டிடில் கிட்டிடும் ராஜயோகம்' என்பதற்கேற்ப எதிர்பாராத நல்ல திருப்பங்கள் ஏற்படும். பொருளாதார நிலை உயரும். ஆடை ஆபரணச் சேர்க்கை உண்டு. வெளி நாட்டு முயற்சி கைகூடும். புதிய வாகனங்கள் வாங்கி மகிழ்வீர்கள். தொழிலை விரிவு செய்ய எடுத்த முயற்சிக்கு மாற்றினத்தவர்களின் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். வாழ்க்கைத் துணைக்கு வேலை சம்பந்தமாக எடுத்த முயற்சி கைகூடும். பொதுவாழ்வில் உள்ளவர்களுக்கு புதிய பொறுப்புகளும், பதவிகளும் கிடைக்கும். வியாபாரம் மற்றும் தொழில் செய்பவர்களுக்கு கூடுதல் லாபம் உண்டு. உத்தியோகத்தில் உள்ளவர்களுக்கு திறமைக்குரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும். கலைஞர்களுக்கு புதிய ஒப்பந்தங்கள் வந்துசேரும். மாணவ- மாணவிகளுக்கு தேர்வில் வெற்றி கிடைக்கும். பெண்களுக்கு உங்கள் பெயரிலேயே அசையாச் சொத்து வாங்கும் யோகம் உண்டு. கல்யாண முயற்சிகள் கைகூடும்
பணத்தேவையைப் பூர்த்தி செய்யும் நாட்கள்:-
ஜூலை: 19, 20, 27, 28, 29, ஆகஸ்டு: 1, 2, 12, 13, 16, 17.
மகிழ்ச்சி தரும் வண்ணம் வையட்