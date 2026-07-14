இந்த வார விசேஷங்கள்: 14-7-2026 முதல் 20-7-2026 வரை

* அமாவாசை.
* சுவாமிமலை முருகப்பெருமான் ஆயிரம் நாமாவளி கொண்ட தங்கப் பூமாலை சூடியருளல்.
* பத்ராசலம் ராமபிரான் புறப்பாடு.
* திருக்கண்ணபுரம் சவுரிராஜப் பெருமாள் விபீசண ஆழ்வாருக்கு நடையழகு சேவை காண்பித்தருளல்.
* குரங்கணி முத்துமாலையம்மன் புறப்பாடு.
* சமநோக்கு நாள்.
* நெல்லை குறுக்குத்துறை சுப்பிரமணிய சுவாமி வருசாபிஷேகம்.
* ராமநாதபுரம் கோதண்டராமர் சிம்ம வாகனத்தில் திருவீதி உலா.
* மேல்நோக்கு நாள்.
* மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் கோவிலில் முளைக்கொட்டு உற்சவம் ஆரம்பம்.
* சுவாமிமலை முருகப்பெருமான் தங்கக் கவசம் அணிந்து வைர வேல் தரிசனம்.
* திருவள்ளூர் வீர ராகவப் பெருமாள் தெப்ப உற்சவம்.
* கீழ்நோக்கு நாள்.
* சதுர்த்தி விரதம்.
* மதுரை மீனாட்சி அம்மன் வெள்ளி அன்ன வாகனத்தில் திருவீதி உலா.
* மிலட்டூர் விநாயகப்பெருமான் புறப்பாடு.
* சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் தங்கப் பாவாடை தரிசனம்.
* கீழ்நோக்கு நாள்.
* சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் ஆடித் தவசு ஆரம்பம்.
* ராமநாதபுரம் கோதண்டராமர்
சேஷ வாகனத்தில் பவனி.
* திருமயம் ஆண்டாள் புறப்பாடு.
* மன்னார்குடி ராஜகோபால சுவாமி, காரமடை அரங்கநாதர், திருச்சேறை சாரநாதர் தலங்களில் அலங்கார திருமஞ்சனம்.
* கீழ்நோக்கு நாள்.
* சஷ்டி விரதம்.
* சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் உற்சவம் ஆரம்பம்.
* ராமநாதபுரம் கோதண்டராமர் திருக்கல்யாணம்.
* கீழ்திருப்பதி கோவிந்த ராஜப் பெருமாளுக்கு ஊஞ்சல் சேவை.
* மேல்நோக்கு நாள்.
* சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் காமதேனு வாகனத்தில் புறப்பாடு.
* மதுரை மீனாட்சி அம்மன் விருட்சப சேவை.
* திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதி கோவில் மூலவருக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.
* சமநோக்கு நாள்.