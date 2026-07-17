ஆடி 1- தேங்காய் சுடும் திருவிழா...

ஆடி ஒன்று தேங்காய் சுடும் திருவிழா என்பது தமிழ்நாட்டின் கொங்கு மண்டலத்தில், குறிப்பாக சேலம், நாமக்கல், ஈரோடு, கரூர் மற்றும் தருமபுரி ஆகிய மாவட்டங்களில் ஆடி மாதத்தின் முதல் நாளில் மிகவும் பாரம்பரியமாக கொண்டாடப்படும் ஒரு தனித்துவமான திருவிழாவாகும்.
இந்த நாளில் மக்கள் தங்கள் குடும்ப நலன், விவசாய செழிப்பு மற்றும் நல்ல தொடக்கத்திற்காக இறைவனை வேண்டி தேங்காயைச் சுட்டு பிரசாதமாகப் படைக்கிறார்கள்.
அதர்மத்திற்கும் தர்மத்திற்கும் இடையிலான மகாபாரத யுத்தம் ஆடி மாதம் 1-ஆம் தேதி தொடங்கி 18 நாட்கள் நடைபெற்றது. இந்த போர் ஆடி 18 (ஆடிப்பெருக்கு) அன்று முடிவுக்கு வந்ததாக ஒரு ஐதீகம் உள்ளது.
மகாபாரதக் கதையின்படி, தர்மத்திற்கும் அதர்மத்திற்கும் இடையிலான குருக்ஷேத்திரப் போர் ஆடி மாதம் 1-ஆம் தேதி தொடங்கியதாக நம்பப்படுகிறது.
அப்போது, போரில் பாண்டவர்கள் வெற்றி பெற வேண்டும் என்றால், 32 சாமுத்ரிகா லட்சணங்களும் பொருந்திய ஒரு உன்னதமான வீரனை காளி தேவிக்கு 'களப்பலி' கொடுக்க வேண்டும் என்று கூறப்பட்டது. அப்போது அர்ஜுனனுக்கும் நாககன்னி உலுப்பிக்கும் பிறந்த மகனான அரவான், பாண்டவர்களின் வெற்றிக்காகத் தன்னைத்தானே களப்பலியாகத் தர முன்வந்தான்.
மேலும் தான் போரில் நேரடியாகப் பங்கேற்க முடியாவிட்டாலும், முழுப் போரையும் பார்க்க வேண்டும் என்று அரவான் விரும்பினான். அவனது தியாகத்தைப் பாராட்டி, கிருஷ்ணர் அவனது தலை மட்டும் போர்க்களம் முழுவதையும் பார்க்கும் வரம் அளித்தார். அரவானின் தியாகத்தை குறிக்கும் வகையில் ஆடி முதல் நாள் அன்று தேங்காய் சுடும் திருவிழா தமிழகத்தில் கொண்டாடப்படுகிறது.
தேங்காய்:
சுடுவதற்காகத் தயார் செய்யப்படும் தேங்காய் அரவானின் தலையைக் குறிப்பதாககும். தேங்காயில் உள்ள மூன்று கண்கள் அரவானின் முக அமைப்பாகக் கருதப்படுகிறது.
அழிஞ்சி மரக்குச்சி:
தேங்காயில் செருகப்படும் அழிஞ்சி மரக்குச்சி, போரில் பயன்படுத்தப்பட்ட ஈட்டியின் குறியீடாகும்.
நெருப்பில் சுடுதல்:
பாண்டவர்கள் போரில் வெற்றி பெற வேண்டி அக்னி வளர்த்து வழிபாடு செய்ததன் அடையாளமாகவே, இன்றும் மக்கள் வீட்டின் வாசலில் நெருப்பு மூட்டி தேங்காயைச் சுடுகிறார்கள்.
தேங்காய் வெந்து ஓடு லேசாக உடையும் போது, அது அரவானின் பலியையும், அதன்பின் கிடைத்த தர்மத்தின் வெற்றியையும் குறிக்கிறது.
நன்கு முற்றிய தேங்காயை எடுத்து அதன் மேல் உள்ள நார்களை முழுமையாக அகற்றிவிட்டு, ஓடு மெலிதாகும் அளவுக்குத் தரையில் நன்றாகத் தேய்க்க வேண்டும்.
தேங்காயின் ஒரு கண்ணில் துளையிட்டு, உள்ளே இருக்கும் தண்ணீரை வெளியேற்றி, தேங்காயின் ஒரு கண்ணில் துளையிட்டு, உள்ளே இருக்கும் தண்ணீரை வெளியேற்றுவார்கள்.
பின்னர் அந்தத் துளையின் வழியாக பச்சரிசி, பாசிப்பருப்பு, வெல்லம், அவல், எள், பொட்டுக்கடலை மற்றும் ஏலக்காய் ஆகியவற்றைத் தேங்காய் தண்ணீருடன் கலந்து உள்ளே நிரப்ப வேண்டும்.
பின் நிரப்பப்பட்ட தேங்காயில் கூராகச் சீவப்பட்ட அழிஞ்சி மரக்குச்சியை சொருகவேண்டும். சித்த மருத்துவத்தில் இந்த குச்சி நோய் எதிர்ப்புத் திறன் கொண்டதாகக் கருதப்படுகிறது. பின்னர் தேங்காயின் மேல் மஞ்சள் பூச வேண்டும்.
மாலை நேரத்தில் வீட்டின் வாசலில் சிறு நெருப்பு மூட்டி, குச்சியில் உள்ள தேங்காயை நெருப்பில் காட்டி மெதுவாகச் சுட வேண்டும். அப்போது ஓடு வெடிக்கும்.
இது நம் வாழ்வில் உள்ள தீமைகள் எல்லாம் வெடித்து சிதறி விலகுவதாக நம்பப்படுகிறது. சுட்டத்தேங்காயை விநாயகர் கோவிலுக்கு எடுத்து சென்று உடைத்து பூஜை செய்து வழிபடுவது வழக்கம்.