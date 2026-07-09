உலகம்

வெனிசுலா நிலநடுக்கத்தால் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை 3889 ஆக உயர்வு

அடுத்தடுத்து ஏற்பட்ட நிலநடுக்கங்களில் கிட்டத்தட்ட 17,000 பேர் காயமடைந்தனர்.
வெனிசுலா நிலநடுக்கத்தால் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை 3889 ஆக உயர்வு
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இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பு வெனிசுலாவில் ஏற்பட்ட சக்திவாய்ந்த இரட்டை நிலநடுக்கங்களால் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை 3,889 ஆக உயர்ந்துள்ளது. இது அந்நாடு வெளியிட்ட அரசாங்க அறிக்கை தெரிவித்தது.

ஜூன் 24 அன்று ஏற்பட்ட 7.2 மற்றும் 7.5 ரிக்டர் அளவிலான நிலநடுக்கங்களில் கிட்டத்தட்ட 17,000 பேர் காயமடைந்தனர், அதே நேரத்தில் மேலும் கிட்டத்தட்ட 18,000 பேர் தங்கள் வீடுகளை இழந்தனர்.

ஜார்ஜ் ரோட்ரிக்ஸ் டெலிகிராமில் பதிவிட்ட அறிக்கையின்படி, உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 3,811-லிருந்து 3,889-ஆக உயர்ந்தது.

பேரிடரை சமாளிக்க நாட்டிற்கு உதவுவதற்காக, வெளிநாடுகளில் முடக்கப்பட்டுள்ள வெனிசுலா நிதியை விடுவிக்க வேண்டும் என இடைக்காலத் தலைவர் டெல்சி ரோட்ரிக்ஸ் புதன்கிழமை அழைப்பு விடுத்தார்.

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