ரஷிய எண்ணெய் வர்த்தகம்: இந்தியாவிற்கு 500% வரை கூடுதல் வரி? அமெரிக்க மசோதாவிற்கு டிரம்ப் ஆதரவு!

ரஷியாவிடமிருந்து கச்சா எண்ணெய் மற்றும் இதர எரிபொருட்களை இறக்குமதி செய்யும் நாடுகளுக்கு எதிராகக் கடுமையான பொருளாதாரத் தடைகளை விதிக்க அமெரிக்கா தீவிரமாக முயன்று வருகிறது.
இதன் ஒரு பகுதியாக, ரஷிய எண்ணெய் வாங்கும் நாடுகளிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் பொருட்களுக்கு '500% வரை கூடுதல் வரிகளை' விதிக்க வகை செய்யும் ஒரு புதிய மசோதாவிற்கு அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் தனது ஆதரவை வழங்கியுள்ளார்.
இந்த அதிரடி நடவடிக்கை, ரஷிய கச்சா எண்ணெய்யை பெருமளவில் வாங்கும் முக்கிய நாடுகளான இந்தியா மற்றும் சீனாவிற்குப் பெரும் பொருளாதார நெருக்கடியை ஏற்படுத்தலாம் என நிபுணர்கள் கருதுகின்றனர்.
அமெரிக்க நாடாளுமன்றத்தில் முன்வைக்கப்பட்டுள்ள இந்த மசோதா 'ரஷியாவிற்கு எதிரான தடைகள் சட்டம்' என்று அழைக்கப்படுகிறது. உக்ரைன் போருக்குப் பின்னணியில் இருக்கும் ரஷிய அதிபர் விளாடிமிர் புதினின் போர்ப் பொருளாதாரத்தை முடக்குவது மற்றும் ரஷியாவின் எண்ணெய் வருவாயை முழுமையாகத் தடுப்பதை நோக்கமாக கொண்டு இதனை செயல்படுத்த உள்ளனர்.
இந்தச் சட்டத்தின் கீழ், ரஷ்யாவின் எரிசக்தித் துறையுடன் தொடர்ந்து வர்த்தகம் மேற்கொள்ளும் நாடுகள் மீது மிகக் கடுமையான வரிகளை விதிக்க அமெரிக்க அதிபருக்கு முழு அதிகாரம் வழங்கப்படும்.
இந்த மசோதாவைத் தீவிரமாக முன்னெடுத்து வந்த முன்னணி குடியரசுக் கட்சி செனட்டர் 'லிண்ட்சே கிரஹாம்' சமீபத்தில் காலமானார். அவரது மறைவுக்குப் பின், இந்த மசோதா சட்டம் வடிவம் பெறுமா என்ற கேள்வி எழுந்த நிலையில், வெள்ளை மாளிகை இதற்கு டிரம்ப் முழு ஆதரவு தருவதை உறுதி செய்துள்ளது.
ரஷ்யா-உக்ரைன் போர் தொடங்கியதில் இருந்தே, ஐரோப்பிய நாடுகள் ரஷிய எண்ணெய்யைப் புறக்கணித்த நிலையில், இந்தியா ரஷியாவிடமிருந்து மலிவு விலையில் கச்சா எண்ணெய்யைப் பெருமளவில் இறக்குமதி செய்யத் தொடங்கியது. தற்போது இந்தியாவின் ஒட்டுமொத்த கச்சா எண்ணெய் தேவையில் பாதிக்கும் மேல் ரஷியாவே வழங்கி வருகிறது.
1. ரஷிய எண்ணெய்யைத் தொடர்ந்து வாங்கும் நாடுகளின் தயாரிப்புகள் மீது அமெரிக்கா 500 விழுக்காடு வரை இறக்குமதி வரியை விதிக்க முடியும்.
2. இது இந்தியாவின் ஏற்றுமதித் துறையைப் கடுமையாகப் பாதிப்பதோடு, அமெரிக்கா-இந்தியா இடையேயான வர்த்தக உறவில் புதிய விரிசலை ஏற்படுத்தலாம்.
இந்த விவகாரம் குறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பியபோது, அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப்: "இது குறித்து நாம் விரிவாகப் பரிசீலிக்க வேண்டும். தற்போதைக்கு இது முழுமையாக விவாதிக்கப்படவில்லை," என்று மிகவும் நிதானமான பதிலை அளித்துள்ளார். இருப்பினும், வெள்ளை மாளிகை வட்டாரங்கள் இந்த மசோதாவிற்கான டிரம்பின் ஆதரவை உறுதிப்படுத்தியுள்ளன.
கடந்த ஜூன் மாதத் தரவுகளின்படி, இந்தியா நாளொன்றுக்குச் 4.93 மில்லியன் பேரல் கச்சா எண்ணெய்யை இறக்குமதி செய்துள்ளது. இதில் பாதியளவு (சுமார் 2.6 மில்லியன் பேரல்) ரஷியாவிலிருந்து மட்டுமே பெறப்பட்டது.
இச்சட்டத்தின் தீவிரத் தன்மையைக் குறைக்க, சில திருத்தப்பட்ட மசோதாக்கள் மூலம் இந்த வரியை 100% ஆகக் குறைக்கவும் நாடாளுமன்றத்தில் ஆலோசனைகள் நடந்து வருகின்றன. இருப்பினும், இது இந்திய வர்த்தகத்திற்குப் பெரும் அச்சுறுத்தலாகவே பார்க்கப்படுகிறது.