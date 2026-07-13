அமெரிக்கா-ஈரான் போர் பதற்றம்: 4% மேல் எகிறியது கச்சா எண்ணெய் விலை; உலகப் பங்குச் சந்தைகள் வீழ்ச்சி!

மத்திய கிழக்கில் அமெரிக்காவிற்கும் ஈரானுக்கும் இடையே மீண்டும் போர்ச் சூழல் வெடித்துள்ளதை அடுத்து, உலக சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை அதிரடியாக 4 சதவீதத்திற்கும் மேல் உயர்ந்துள்ளது.
இரு நாடுகளும் மாறி மாறி ஏவுகணை மற்றும் ட்ரோன் தாக்குதல்களை நடத்தியுள்ளதால், உலகளாவிய எரிபொருள் விநியோகம் கடுமையாகப் பாதிக்கப்படும் என்ற அச்சம் ஏற்பட்டுள்ளது.
கடந்த ஜூன் மாதம் அமெரிக்கா மற்றும் ஈரான் இடையே எட்டப்பட்ட தற்காலிக போர்நிறுத்த ஒப்பந்தம் முடிவுக்கு வந்துள்ளதாக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, கடந்த வார இறுதியில் ஈரான் மீது அமெரிக்க மத்திய கமாண்ட் சுமார் 140-க்கும் மேற்பட்ட ராணுவ இலக்குகளைத் தாக்கி அழித்தது.
இதற்குப் பதிலடியாக ஈரான் ராணுவம், அமெரிக்காவின் நட்பு நாடுகளும் அமெரிக்க ராணுவ தளங்களும் அமைந்துள்ள பஹ்ரைன், குவைத், கத்தார், ஜோர்டான் மற்றும் ஓமன் ஆகிய 5 நாடுகள் மீது தீவிர ஏவுகணைத் தாக்குதல்களை நடத்தியுள்ளது.
உலக கடல்வழி எண்ணெய் போக்குவரத்தில் 20%-க்கும் அதிகமான பங்கைக் கொண்ட மிக முக்கியமான 'ஹார்முஸ் நீரிணை' முழுமையாக மூடப்படுவதாக ஈரானின் புரட்சிகர காவல் படை அறிவித்துள்ளது. அமெரிக்காவின் தலையீடு இப்பகுதியில் முடியும் வரை இந்த மூடல் தொடரும் என ஈரான் எச்சரித்துள்ளது.
இருப்பினும், இந்த கடல்வழிப் பாதை மூடப்படவில்லை என்றும், வணிகக் கப்பல்களுக்குத் தகுந்த பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டு வருவதாகவும் அமெரிக்கா மறுத்துள்ளது. இந்த முரண்பட்ட சூழலால் அப்பகுதியில் கப்பல் போக்குவரத்து பெருமளவில் குறைந்து, சுமார் 6,000 மாலுமிகள் கடலில் தவித்து வருவதாக சர்வதேச கடல்சார் அமைப்பு கவலை தெரிவித்துள்ளது.
பிரெண்ட் கச்சா எண்ணெய்: சர்வதேச சந்தையில் இதன் விலை 4.7% உயர்ந்து பேரல் ஒன்றுக்கு $79.59 டாலராக வர்த்தகமாகிறது.
டபிள்யூ.டி.ஐ கச்சா எண்ணெய்: அமெரிக்க சந்தையில் இதன் விலை 4.3% அதிகரித்து பேரல் ஒன்றுக்கு $74.49 டாலரை எட்டியுள்ளது.
இந்த மோதல் நீடித்தால் சர்வதேச அளவில் பணவீக்கம் மீண்டும் அதிகரிக்கும் என நிபுணர்கள் எச்சரித்துள்ளனர். இதன் எதிரொலியாக ஆசியப் பங்குச் சந்தைகள் இன்று கடுமையான வீழ்ச்சியைச் சந்தித்தன. குறிப்பாக, செமிகண்டக்டர் தயாரிப்பு நிறுவனங்களான தென் கொரியாவின் SK Hynix (15% வீழ்ச்சி) மற்றும் சாம்சங் (10% வீழ்ச்சி) பங்குகள் பெருமளவில் சரிந்தன.
மேலும் ஜப்பான் மற்றும் சீனாவின் பங்குச் சந்தைகளும் தலா 2% வரை சரிவைக் கண்டுள்ளன. தற்போது ஓமன், கத்தார் மற்றும் பாகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகள் இருதரப்பையும் மீண்டும் பேச்சுவார்த்தைக்கு அழைக்க தீவிர தூதரக முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றன.