சி.ஜே.பி-யின் நாடாளுமன்ற பேரணிக்கு அதிரடி தடை: ஜந்தர் மந்தரில் போலீஸ் குவிப்பு!

தேசிய அளவிலான நீட் தேர்வு முறைகேடுகள் மற்றும் வினாத்தாள் கசிவு விவகாரங்களுக்கு எதிராக, சமூக ஆர்வலர் சோனம் வாங்சுக் மற்றும் சி.ஜே.பி அமைப்பினர் டெல்லி ஜந்தர் மந்தர் பகுதியில் தொடர் உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்த நிலையில், நாளை காலை நாடாளுமன்றத்தை நோக்கி பேரணியாக செல்ல போராட்டக்குழுவினர் திட்டமிட்டிருந்தனர்.
அதி உயர் பாதுகாப்பு வளையமாக இருக்கும் நாடாளுமன்றப் பகுதியில் இந்த பேரணி நடத்தப்பட்டால் சட்டம்-ஒழுங்கு பாதிப்பு ஏற்படும், பொதுமக்களின் பாதுகாப்பிற்கு அச்சுறுத்தல் உண்டாகும் மற்றும் மத்திய டெல்லியில் கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படும் என்பதால் இந்த பேரணிக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளதாக டெல்லி காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
மேலும், ஜந்தர் மந்தரில் ஒரு நாள் மட்டுமே போராட்டம் நடத்த இந்த அமைப்பிற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டதாகவும், ஆனால் அனுமதியின்றி அவர்கள் போராட்டத்தை நீட்டித்துள்ளதால் ஒட்டுமொத்த உண்ணாவிரதப் போராட்டமுமே தற்போது சட்டவிரோதமானது என்றும் காவல்துறை அதிகாரிகள் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.
பேரணிக்காக முறையான எழுத்துப்பூர்வ அனுமதியும் கோரப்படவில்லை என போலீஸ் தரப்பில் கூறப்படுகிறது. ஆனால், தாங்கள் இதுகுறித்து ஏற்கனவே வாய்மொழியாக போலீசாருக்குத் தகவல் தெரிவித்துவிட்டதாக சி.ஜே.பி அமைப்பின் செய்தித் தொடர்பாளர் வைஷ்ணவி கௌர் தெரிவித்துள்ளார்.
கடந்த 21 நாட்களாக ஜந்தர் மந்தரில் தொடர் உண்ணாவிரதத்தில் இருந்த லடாக் ஆர்வலர் சோனம் வாங்சுக், நேற்று அதிகாலையில் டெல்லி உயர்நீதிமன்ற உத்தரவு மற்றும் மருத்துவ ஆலோசனையின் பேரில் காவல்துறையினரால் அங்கிருந்து வலுக்கட்டாயமாக அகற்றப்பட்டு சஃப்தர்ஜங் மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டார்.
அவர் கடுமையான நீர்ச்சத்து குறைபாட்டால் பாதிக்கப்பட்டிருந்ததால் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதாக காவல்துறை கூறினாலும், இந்த சம்பவத்தின் போது போலீசாருக்கும் போராட்டக்காரர்களுக்கும் இடையே கடும் வாக்குவாதம் மற்றும் தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது.
போராட்டக்காரர்கள் மீது போலீசார் தடியடி நடத்தியதாகவும், சி.ஜே.பி செய்தித் தொடர்பாளர் அபிஜீத் திப்கே தற்காலிகமாக காவலில் வைக்கப்பட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது. ஆனால், தடியடி மற்றும் மின்சாரத்தை துண்டித்ததாக கூறப்படும் குற்றச்சாட்டுகளை டெல்லி காவல்துறை திட்டவட்டமாக மறுத்துள்ளது.
தற்போது ஜந்தர் மந்தர் பகுதியில் பதற்றம் நிலவுவதால், 200-க்கும் மேற்பட்ட டெல்லி போலீசார் மற்றும் விரைவு அதிரடிப் படையினர் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர். நாளை பேரணி நடத்த முயன்றால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும், விதிகளை மீறி நாடாளுமன்றத்தை நோக்கி முன்னேற முயல்பவர்கள் கைது செய்யப்படுவார்கள் என்றும் டெல்லி காவல்துறை எச்சரித்துள்ளது.