TN Assembly Election| அ.தி.மு.க. கூட்டணியில் பா.ஜ.க. போட்டியிடும் தொகுதிகள் விவரம் அறிவிப்பு

சென்னை:
தமிழக சட்டசபை தேர்தலில் அ.தி.மு.க. தலைமையிலான பா.ஜ.க.வுக்கு 27 தொகுதிகள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த 27 தொகுதிகள் என்னென்ன என்பது குறித்து அ.தி.மு.க. தலைமை கழகத்தில் பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்தார்.
அதன்படி,
மயிலாப்பூர், தளி, மொடக்குறிச்சி, உதகை, அவினாசி, கோவை வடக்கு, திருப்பூர் தெற்கு, கந்தர்வக்கோட்டை, புதுக்கோட்டை, திருப்பத்தூர், மதுரை தெற்கு, சாத்தூர், திருச்செந்தூர், வாசுதேவநல்லூர், ராதாபுரம், நாகர்கோவில், விளவன்கோடு, ஆவடி, திருவண்ணாமலை, தஞ்சாவூர், திருவாரூர், அறந்தாங்கி, மானாமதுரை, ராமநாதபுரம், குளச்சல், பத்மநாபபுரம், ராசிபுரம் ஆகிய தொகுதிகளில் பா.ஜ.க. போட்டியிடுகிறது.
ஒட்டன்சத்திரம், ஈரோடு மேற்கு, ராணிப்பேட்டை, கிள்ளியூர், கும்பகோணம் ஆகிய தொகுதிகளில் தமிழ்மாநில காங்கிரஸ் போட்டியிடுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பூவை ஜெகன் மூர்த்தியின் புரட்சி பாரதம் கட்சிக்கு கீழ் வைத்தியான் குப்பம் (கே.வி.குப்பம்) தொகுதி ஒதுக்கீடு.
பல்லாவரம், குன்னம் ஆகிய தொகுதிகளில் ஐஜேகே போட்டியிடுகிறது.
ஜான் பாண்டியனின் த.ம.மு.க.கட்சி ராஜபாளையம் தொகுதியில் போட்டியிடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.