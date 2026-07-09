‘வறட்சி காலங்களில் விகிதாச்சாரப்படி தண்ணீரை பகிர்ந்துகொள்ள வேண்டும்’ - கர்நாடகாவிற்கு மாணிக்கம் தாகூர் வலியுறுத்தல்

தமிழ்நாட்டிற்கு ஜூன் மற்றும் ஜூலை மாதங்களில் காவேரியில் இருந்து திறக்கவேண்டிய தண்ணீர் கர்நாடக அரசு திறக்கவேண்டும் என தமிழ்நாடு மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் வலியுறுத்தியுள்ளார். இதுதொடர்பாக தனது எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில் அவர் பதிவிட்டுள்ளப் பதிவில்,
“கர்நாடக நீர்ப்பாசனத்துறை அமைச்சர் தமிழ்நாட்டிற்குத் தண்ணீர் தர இயலாது என்று மறுப்பது, உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவை நேரடியாக அவமதிக்கும் செயலாகும். பருவமழை பொய்த்தது என்பது, கூட்டாட்சி ஒத்துழைப்பைப் புறக்கணிப்பதற்கோ அல்லது நம் விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை அழிப்பதற்கோ வழங்கப்பட்ட உரிமம் அல்ல!
"மாநிலங்களுக்கு இடையேயான நதியின் நீர்... ஒரு தேசிய சொத்து, எந்தவொரு தனி மாநிலமும் அதன் மீது பிரத்யேக உரிமையைக் கொண்டாட முடியாது." (உச்ச நீதிமன்றத் தீர்ப்பு: பக்கம் 460)
தற்போதைய இலக்கு: காவிரி மேலாண்மை வாரியம் (CWMA) ஜூன் மாதத்திற்கு 9.91 டிஎம்சி மற்றும் ஜூலை மாதத்திற்கு 32 டிஎம்சி தண்ணீரைத் திறக்க தெளிவாக உத்தரவிட்டுள்ளது.
வறட்சிக் கால விதிமுறை: வறட்சிக் காலங்களில் விகிதாச்சார அடிப்படையில் (Pro-rata) தண்ணீரைப் பகிர்ந்து கொள்ளும் முறையை உச்ச நீதிமன்றம் திட்டவட்டமாக உறுதிப்படுத்தியுள்ளது (உச்ச நீதிமன்றத் தீர்ப்பு: பக்கம் 448). பற்றாக்குறை ஏற்படும் போது, அது ஒட்டுமொத்தப் படுகைக்கும் விகிதாச்சாரப்படியே பிரிக்கப்பட வேண்டும் - கர்நாடகா தன்னிச்சையாக அணைக் கதவுகளை மூட முடியாது.
உச்ச நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை மதித்து, காவிரி மேலாண்மை வாரியம் (CWMA) குறிப்பிட்டுள்ள கால அட்டவணையைப் பின்பற்றி, தமிழ்நாட்டிற்குச் சேர வேண்டிய தண்ணீரை கர்நாடக அரசு உடனடியாகத் திறக்க வேண்டும் என வலியுறுத்துகிறோம்!” எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.