பள்ளி பாடப்புத்தகங்கள் தட்டுப்பாடு ஏன்?- தமிழக அரசு விளக்கம்

பள்ளிக்கல்வித்துறை செயலாளர் சந்திரமோகன் வெளியிட்டு உள்ள செய்திக் குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது:-
இந்தக் கல்வியாண்டிற்கான பாடப்புத்தகங்களை அச்சிடுவதிலோ அல்லது ஆரம்பகட்ட வினியோகத்திலோ எந்தத் தாமதமும் ஏற்படவில்லை என்பதைப் பள்ளிக்கல்வித்துறை தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறது.
பள்ளிகளால் வழங்கப்பட்ட அசல் மாணவர் எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் அனைத்துப் பாடப் புத்தகங்களும் கல்வியாண்டு தொடங்குவதற்கு முன்பே அச்சிடப்பட்டு வழங்கப்பட்டன.
பள்ளிகள் மீண்டும் திறக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, பல்வேறு வகுப்புகள் மற்றும் பள்ளிகளில் கணிசமான எண்ணிக்கையில் புதிய மாணவர் சேர்க்கை நடைபெற்றது. இந்தக் கூடுதல் மாணவர் சேர்க்கையை ஒருங்கிணைத்த பிறகு, தொடக்கக் கல்வி இயக்குநரால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட திருத்தப்பட்ட கோரிக்கைகளின் அடிப்படையில் சுமார் 80 ஆயிரம் பாடப் புத்தகங்கள் கூடுதலாகத் தேவைப்படுவது கண்டறியப்பட்டது.
கல்வித்துறை உடனடியாக இந்தக் கூடுதல் எண்ணிக்கையிலான பாடப்புத்தகங்களை அச்சிட்டு வினியோகிக்கும் பணியை மேற்கொண்டது. தற்போது வினியோகம் நிறைவடைத்துள்ளது.
மேலும் சம்பந்தப்பட்ட பள்ளிகளுக்கு வினியோகிக்கும் செயல்முறை இறுதி செய்யப்பட்டு வருகிறது. இந்தக் கூடுதல் வினியோகத்தில் தேவையான பயிற்சிப் புத்தகங்களும் அடங்கும், இதன் மூலம் புதிதாகச் சேர்க்கப்பட்ட மாணவர்கள் முழுமையான கற்றல் வளங்களைப் பெறுவதை உறுதி செய்கிறது.
எனவே, சில பள்ளிகளில் ஏற்பட்டதாகத் தெரிவிக்கப்பட்ட தற்காலிகப் பற்றாக் குறை, கல்வியாண்டு தொடங்கிய பிறகு ஏற்பட்ட புதிய மாணவர் சேர்க்கையின் காரணமாக மட்டுமே ஏற்பட்டது என்றும், கல்வித்துறையின் திட்டமிடல் அல்லது அச்சிடும் செயல்முறையில் உள்ள எந்தக் குறைபாட்டினாலும் அல்ல என்றும் தெளிவுபடுத்தப்படுகிறது.
திருத்தப்பட்ட கோரிக்கையை நிறைவேற்ற கல்வித்துறை உடனடி நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது, மேலும் தகுதியுள்ள அனைத்து மாணவர்களுக்கும் தேவையான பாடப்புத்தகங்கள் மற்றும் பயிற்சிப் புத்தகங்கள் வழங்கப்படும்.
இவ்வாறு அவர் கூறியுள்ளார்.