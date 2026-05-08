பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்- டி.கே.எஸ்.இளங்கோவன்

சென்னை:
தி.மு.க. செய்தித் தொடர்பாளர் டி.கே.எஸ். இளங்கோவனிடம், திமுக மற்றும் அதிமுக இடையே கூட்டணி அமைய வாய்ப்புள்ளதா என்று செய்தியாளர்கள் கேட்டதற்கு, "எனக்குத் தெரியாது. தற்போதைக்கு அத்தகைய எண்ணம் எதுவும் இல்லை," என்று கூறினார்.
மேலும், திமுக ஆட்சி அமைக்க முயற்சிக்குமா என்று கேட்கப்பட்டதற்கு, அவர், "ஆளுநர் 10-ஆம் தேதி வரை அவகாசம் அளித்துள்ளார். நாம் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும். விஜயால் ஆட்சி அமைக்க இயலாவிட்டால், நாங்கள் நிலைமையை மறுபரிசீலனை செய்து, எங்கள் கூட்டணிக் கட்சிகளுடன் கலந்தாலோசித்து முடிவெடுப்போம்," என்று பதிலளித்தார்.
அதிமுக தரப்பிலிருந்து வெளியிலிருந்து ஆதரவு கிடைப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் குறித்துக் கேட்கப்பட்டபோது, அவர், த.வெ.க.விடம் 112 சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் உள்ளனர். அவர்கள் ஆட்சி அமைக்க முயற்சி செய்து வருகிறார்கள். என்ன நடக்கிறது என்று பார்ப்போம். அதன் பிறகுதான் நாம் ஒரு மாற்று வழியைப் பற்றிச் சிந்திக்க முடியும் என்று கூறினார்.