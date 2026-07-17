பராமரிப்பு பணி: நீலகிரி, மங்களூரு எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில்களின் நேரம் மாற்றம்!

தெற்கு ரெயில்வேயில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக, மேட்டுப்பாளையம் - சென்னை மற்றும் மங்களூரு - சென்னை இடையிலான முக்கிய எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில்களின் புறப்படும் மற்றும் வருகை நேரங்களில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதாகத் தெற்கு ரெயில்வே வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நேர மாற்றம் அடுத்த மாதம் (ஆகஸ்ட்) 20-ஆம் தேதி முதல் நடைமுறைக்கு வரவுள்ளது. மாற்றப்பட்ட புதிய கால அட்டவணையின் விவரங்கள் பின்வருமாறு:
மேட்டுப்பாளையத்தில் இருந்து சென்னை சென்ட்ரல் நோக்கி வரும் நீலகிரி எக்ஸ்பிரஸ் ரெயிலின் வருகை நேரம் காட்பாடி மற்றும் அரக்கோணம் நிலையங்களில் மாற்றப்பட்டுள்ளது.
காட்பாடி ரெயில் நிலையம்: காலை 4.08 மணிக்கு வருவதற்குப் பதிலாக, காலை 3.53 மணிக்கு முன்னதாகவே வந்தடையும்.
அரக்கோணம் ரெயில் நிலையம்: காலை 4.53 மணிக்கு வருவதற்குப் பதிலாக, காலை 4.43 மணிக்கு வந்தடையும்.
மங்களூருவில் இருந்து சென்னை வரும் இந்த ரெயிலின் நேரமும் அரக்கோணம் மற்றும் திருவள்ளூர் நிலையங்களில் சில நிமிடங்கள் மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளது.
அரக்கோணம் ரெயில் நிலையம்: அதிகாலை 4.40 மணிக்கு வருவதற்குப் பதிலாக, இரண்டு நிமிடங்கள் முன்னதாக அதிகாலை 4.38 மணிக்கு வந்தடையும்.
திருவள்ளூர் ரெயில் நிலையம்: காலை 5.05 மணிக்கு வருவதற்குப் பதிலாக, காலை 5.03 மணிக்கு வந்தடையும்.
அடுத்த மாதம் 20-ஆம் தேதி முதல் இந்த ரெயில்களில் பயணிக்கத் திட்டமிட்டுள்ள பயணிகள், தங்களது பயண நேரத்தை இந்த புதிய கால அட்டவணையின்படி திட்டமிட்டுக் கொள்ளுமாறு தெற்கு ரெயில்வே அறிவுறுத்தியுள்ளது.