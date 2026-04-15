TN Assembly Election | முதலமைச்சர் 6-ம் கட்ட பிரசாரத்தை 17-ந்தேதி ஆண்டிபட்டியில் தொடங்குகிறார்

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தி.மு.க. மற்றும் கூட்டணி கட்சி வேட்பாளர்களை ஆதரித்து தீவிர பிரசாரம் செய்து வருகிறார்.
தமிழக சட்டசபை தேர்தலை முன்னிட்டு தலைவர்கள் பிரசாரம் செய்து வாக்கு சேகரித்து வருகின்றனர்.

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தி.மு.க. மற்றும் கூட்டணி கட்சி வேட்பாளர்களை ஆதரித்து தீவிர பிரசாரம் செய்துவருகிறார். ஏற்கனவே 4 கட்ட பிரசாரத்தை நிறைவு செய்துள்ள அவர் 5-ம் கட்ட பிரசாரத்தில் மும்முரமாக ஈடுபட்டு உள்ளார்.

இதன் தொடர்ச்சியாக 6-ம் கட்ட பிரசாரத்தை நாளை மறுநாள் (வெள்ளிக்கிழமை) ஆண்டிபட்டியில் தொடங்குகிறார். அன்று மாலை 5 மணிக்கு ஆண்டிபட்டியில் நடைபெறும் பொதுக்கூட்டத்தில் ஆண்டிபட்டி, பெரியகுளம், போடி, கம்பம் தொகுதி வேட்பாளர்களை ஆதரித்து பேசுகிறார்.

அன்று இரவு 7 மணிக்கு அவர் திண்டுக்கல்லில் நடைபெறும் பொதுக்கூட்டத்தில் திண்டுக்கல், பழனி, ஆத்தூர், நிலக்கோட்டை, வேடசந்தூர், ஒட்டன்சத்திரம், நத்தம் தொகுதி வேட்பாளர்களை ஆதரித்து பேசுகிறார்.

தொடர்ந்து முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வருகிற 18-ந்தேதி (சனிக்கிழமை) மாலை 5 மணிக்கு திருப்பூர் தெற்கு, வடக்கு, பல்லடம், அவினாசி, தாராபுரம், காங்கேயம், உடுமலைப்பேட்டை, மடத்துக்குளம் தொகுதி வேட்பாளர்களை ஆதரித்து திருப்பூரில் நடைபெறும் பொதுக்கூட்டத்திலும், இரவு 7 மணிக்கு மேட்டுப்பாளையம், ஊட்டி, கூடலூர், கவுண்டம்பாளையம், தொண்டாமுத்தூர் தொகுதி வேட்பாளர்களை ஆதரித்து மேட்டுப்பாளையத்தில் நடைபெறும் பொதுக்கூட்டத்திலும் பேசுகிறார்.

வருகிற 19-ந்தேதி (ஞாயிற்றுக்கிழமை) மாலை 4 மணிக்கு ஓசூரில் நடைபெறும் பொதுக்கூட்டத்தில் ஓசூர், கிருஷ்ணகிரி, ஊத்தங்கரை, பர்கூர், வேப்பனஹள்ளி, தளி தொகுதி வேட்பாளர்களை ஆதரித்து முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பேசுகிறார்.

