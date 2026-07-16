NEET-UG results: நீட் தேர்வு முடிவுகள் வெளியீடு- 19 பேர் 720-க்கு 700 மதிப்பெண்கள் பெற்று அசத்தல்!

தேசியத் தேர்வுகள் முகமை (NTA) இன்று (வியாழக்கிழமை) நீட் இளநிலை (NEET UG 2026) தேர்வு முடிவுகளை வெளியிட்டது. இதில் நாடு முழுவதும் உள்ள இளநிலை மருத்துவம், பல் மருத்துவம், ஆயுஷ் (AYUSH) மற்றும் அது சார்ந்த படிப்புகளில் சேர்வதற்கு 11.21 லட்சம் தேர்வர்கள் தகுதி பெற்றுள்ளனர்.
மருத்துவப் படிப்புக்கான சேர்க்கை மற்றும் கலந்தாய்வு அட்டவணை திட்டமிட்டபடி நடைபெறுவதை உறுதி செய்யும் வகையில் இந்த முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. தேர்வு எழுதியவர்கள் இப்போது neet.nta.nic.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் இருந்து தங்கள் மதிப்பெண் பட்டியல்களை (scorecards) பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.
முழு பட்டியல்:
அகில இந்திய தரவரிசை பெற்றவர்கள், மாநில அளவில் முதலிடம் பிடித்தவர்கள், பிரிவு வாரியாக முதலிடம் பிடித்தவர்கள், தகுதி பெறுவதற்கான கட்-ஆஃப் (cut-off) மதிப்பெண்கள் மற்றும் மொழி வாரியான பங்கேற்பு விவரங்கள் அடங்கிய பட்டியல்களையும் NTA வெளியிட்டுள்ளது.
ஜூன் 21-ஆம் தேதியன்று நடைபெற்ற நீட் 2026 மறுதேர்வில், நாடு முழுவதும் 551 நகரங்கள் மற்றும் வெளிநாடுகளில் உள்ள 14 நகரங்களில் அமைக்கப்பட்ட 5,440 தேர்வு மையங்களில் சுமார் 20 லட்சம் தேர்வர்கள் பங்கேற்றனர்.
பெண்கள் ஆதிக்கம்:
இத்தேர்வு ஆங்கிலம், இந்தி, தமிழ், தெலுங்கு, பெங்காலி, மராத்தி மற்றும் உருது உள்ளிட்ட 13 மொழிகளில் நடத்தப்பட்டது. தகுதி பெற்றவர்களில் 58 சதவீதத்திற்கும் அதிகமானோர் பெண்கள் ஆவர்; ஆண்களை விடப் பெண்களே அதிக அளவில் தகுதி பெற்றுள்ளனர்.
சிறந்த மதிப்பெண் பெற்றவர்கள்:
பஞ்சாப்பை சேர்ந்த ஆர்யன் குப்தா மற்றும் ஹரியானாவை சேர்ந்த பன்சுல் பன்சால் ஆகியோர் 720-க்கு 715 மதிப்பெண்களை பெற்று கூட்டாக முதலிடத்தைப் பிடித்தனர்.
NTA-வின் தகவலின்படி:
19 தேர்வர்கள் 700-க்கும் அதிகமான மதிப்பெண்களை பெற்றுள்ளனர்
138 தேர்வர்கள் 690-க்கும் அதிகமான மதிப்பெண்களை பெற்றுள்ளனர்
1,492 தேர்வர்கள் 650 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மதிப்பெண்களை பெற்றுள்ளனர்
10,160 தேர்வர்கள் 600 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மதிப்பெண்களை பெற்றுள்ளனர்
90,780 தேர்வர்கள் 500 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மதிப்பெண்களை பெற்றுள்ளனர்