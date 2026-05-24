இந்தியா

சோனியா காந்தி, ராகுல் காந்தியுடன் கேரள முதல் மந்திரி சந்திப்பு

கேரளம் முதல் மந்திரியாக வி.டி.சதீசன் கடந்த 18-ம் தேதி பதவியேற்​றார்.
V D Satheesan, Sonia Gandhi, Rahul Gandhi
கேரளா​வில் சமீபத்​தில் நடந்த சட்​டசபைத் தேர்​தலில் காங்​கிரஸ் கட்சி தலை​மையி​லான ஐக்​கிய ஜனநாயக முன்​னணி வெற்றி பெற்று 10 ஆண்​டுக்​குப் பிறகு மீண்​டும் ஆட்​சி​யைப் பிடித்​துள்​ளது.

கேரளம் மாநில முதல் மந்திரியாக வி.டி.சதீசன் கடந்த 18-ம் தேதி பதவியேற்​றார். இதில் ராகுல் காந்தி, மல்லிகார்ஜுன கார்கே உள்ளிட்ட தலைவர்கள் கலந்துகொண்டனர்.

முதல் மந்திரியா​க பதவி​யேற்ற பிறகு முதல் முறை​யாக வி.டி.சதீசன் டெல்லி சென்றார். டெல்​லி​யில் உள்ள கேரளா இல்லத்​தில் அவருக்கு தொண்டர்கள் உற்​சாக வரவேற்பு அளித்​தனர்.

இந்​நிலை​யில், வி.டி.சதீசன் சோனியா காந்​தி, ராகுல் காந்​தி, மல்லிகார்ஜுன கார்​கே. கே.சி.வேணுகோ​பால், பிரி​யங்கா காந்தி உள்ளிட்ட மூத்த தலை​வர்​களை நேரில் சந்​தித்​துப் பேசி​னார். அப்போது, சட்​டசபைத் தேர்​தலில் தனக்கு ஆதர​வாக பிர​சா​ரம் செய்த தலை​வர்​களுக்கு அவர் நன்றி தெரி​வித்தார்.

