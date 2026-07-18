‘தி இந்தியா ஸ்டோரி’ படத்தின் முதல் பாடலான ‘நீ செல்’ வெளியீடு

Kajal AggarwalZEE Studios வழங்க, MIG Production இணைந்து தயாரித்துள்ள “தி இந்தியா ஸ்டோரி” திரைப்படத்தின் முதல் பாடலான ‘நீ செல்’ (Nee Sel) தற்போது வெளியாகியுள்ளது. நம்பிக்கை, விடாமுயற்சி மற்றும் தளராத மன உறுதியை உணர்வுபூர்வமாக வெளிப்படுத்தும் இந்தப் பாடல், படத்தின் உணர்ச்சி மையமாக அமைந்துள்ளது. பாடகி ரிச்சா ஷர்மா மனதை வருடும் வகையில் பாடியுள்ள இந்த பாடலுக்கு மங்கேஷ் தகாடே இசையமைத்துள்ளார். வரிகளை ஷகீல் அசாமி எழுதியுள்ளார்.
காஜல் அகர்வால் ஏற்றுள்ள கதாபாத்திரத்தை மையமாகக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ள ‘து சல்’, மிகப்பெரிய சவால்களையும், உணர்வுபூர்வமான போராட்டங்களையும் எதிர்கொண்டாலும் ஒருபோதும் சரணடைய மறுக்கும் ஒரு பெண்ணின் உறுதியான பயணத்தை பிரதிபலிக்கிறது. சக்திவாய்ந்த காட்சிகளும், ஆழமான வரிகளும் இணைந்து, ஒவ்வொரு தோல்விக்குப் பிறகும் மீண்டும் எழுந்து நிற்கும் துணிச்சலை கொண்டாடுகிறது. எவ்வளவு கடினமான பாதையாக இருந்தாலும், தொடர்ந்து முன்னேறுவதே உண்மையான வலிமை என்பதை இந்த பாடல் பார்வையாளர்களுக்கு நினைவூட்டுகிறது.
ரிச்சா ஷர்மாவின் ஆன்மாவைத் தொடும் குரல் இந்த பாடலுக்கு உணர்வுப்பூர்வமான ஆழத்தை வலிமையை வழங்குகிறது. மங்கேஷ் தகாடேவின் இசை, படத்தின் வலுவான கதைக்களத்துடன் இயல்பாக ஒன்றிணைகிறது. ஷகீல் அசாமியின் அர்த்தமுள்ள வரிகள் நம்பிக்கையையும் விடாமுயற்சியையும் ஊக்குவிக்கின்றன. அதனால் ‘ ‘நீ செல்’ (Nee Sel) ’ ஒரு பாடலாக மட்டுமல்லாமல், அநீதி மற்றும் எதிர்ப்புகளை எதிர்த்து போராடும் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு உத்வேக கீதமாக மாறுகிறது.
சேட்டன் டி.கே. இயக்கத்தில், சாகர் B. ஷிண்டே எழுதி தயாரித்துள்ள தி இந்தியா ஸ்டோரி, பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகள் பயன்படுத்தப்படும் விவசாயம் மற்றும் அது பொதுமக்களின் உடல்நலத்தின் மீது ஏற்படுத்தும் பேரழிவு தாக்கத்தை மையமாகக் கொண்ட நீதிமன்ற பின்னணியிலான சமூகப் படமாக உருவாகியுள்ளது. சமூக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்தக் கருத்தை உணர்வுபூர்வமான கதைக்களத்தின் மூலம் திரைப்படம் எடுத்துரைக்கிறது. இதில் காஜல் அகர்வால் மற்றும் ஸ்ரேயஸ் தல்பதே முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். இப்படம் 2026 ஜூலை 24 அன்று இந்தி, தெலுங்கு மற்றும் தமிழ் மொழிகளில் உலகம் முழுவதும் திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது.
இந்தப்படத்தில் இணை தயாரிப்பாளர்களாக ஸ்வாதி வினாயக் சைன்டானே, அனிதா ஜாதவ், விநாயக் சைதானி, கல்பேஷ் ஷா, தேவ்யானி கொராடே மற்றும் பிரேம் ஜோஷி ஆகியோர் பணியாற்றியுள்ளனர்.
தொழில்நுட்பக் குழுவில் ஒளிப்பதிவாளர் நிஷாந்த் பகவத், இசையமைப்பாளர் மங்கேஷ் தாக்கடே, படத்தொகுப்பாளர் ஆஷிஷ் மாத்ரே, பாடலாசிரியர் ஷகீல் அசாமி, ஒலி வடிவமைப்பாளர் அன்மோல் பாவே ஆகியோர் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
இந்தப் படத்தின் இணைத் தயாரிப்பாளர்களாக ஸ்வாதி விநாயக் சைந்தானி, அனிதா ஜாதவ்,விநாயக் சைந்தானி, கல்பேஷ் ஷா, தேவ்யானி கொராடே மற்றும் பிரேம் ஜோஷி ஆகியோர் உள்ளனர். ஒளிப்பதிவை நிஷாந்த் பகவத், இசையை மங்கேஷ் தாக்டே , படத்தொகுப்பை ஆஷிஷ் மாத்ரே, பாடல் வரிகளை ஷகீல் அசாமி, ஒலி வடிவமைப்பை அன்மோல் பாவே கவனித்துள்ளனர்.
T-Series இசை நிறுவனத்தின் மூலம் வெளியாகியுள்ள ‘து சல்’ பாடல் தற்போது T-Series YouTube சேனலிலும், அனைத்து முக்கிய ஆடியோ ஸ்ட்ரீமிங் தளங்களிலும் பிரத்யேகமாக வெளியாகியுள்ளது. உலகம் முழுவதும் உள்ள ரசிகர்கள் இந்த உத்வேகமூட்டும் இசைப் பயணத்தை தற்போது அனுபவிக்கலாம்.