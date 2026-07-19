video-கதாநாயகனாக மிரட்டும் சூரி: இணையத்தைக் கலக்கும் ‘மண்டாடி’ பட ப்ரோமோ பாடல் வெளியீடு!

இந்த அறிவிப்பு வெளியானதைத் தொடர்ந்து, சமூக வலைத்தளங்களில் இப்பாடல் ரசிகர்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்று வைரலாகி வருகிறது.
இதுவரை உணர்வுப்பூர்வமான மற்றும் எதார்த்தமான கதாபாத்திரங்களில் மட்டுமே ரசிகர்கள் பார்த்து ரசித்த நடிகர் சூரி, இந்த ‘மண்டாடி’ ப்ரோமோ பாடலில் பக்கா மாஸ் மற்றும் துள்ளலான நடன அசைவுகளுடன் தோன்றி ரசிகர்களுக்கு இன்ப அதிர்ச்சி கொடுத்துள்ளார்.
தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி இசையமைப்பாளர் ஜி.வி.பிரகாஷ் குமார் இத்திரைப்படத்திற்கு இசையமைத்துள்ளார். அவரின் துடிப்பான இசையும், பின்னணியும் பாடலுக்கு கூடுதல் பலம் சேர்த்துள்ளது. ஒரு பக்காவான 'டிரெய்னிங் ஆந்தம்' போல இந்த ப்ரோமோ பாடல் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த மீனவர் சமூகத்தின் வாழ்வியலையும், அங்கு நடைபெறும் விறுவிறுப்பான படகுப் போட்டிகளையும் மையமாகக் கொண்டு இத்திரைப்படம் மிக பிரம்மாண்டமாக உருவாகி வருகிறது. இதற்காக கிளைமேக்ஸ் காட்சிகள் உள்ளிட்ட பல முக்கிய பகுதிகள் தொடர்ச்சியாக பல இரவுகள் படமாக்கப்பட்டுள்ளதாக படக்குழு தெரிவித்துள்ளது.
ஆர்.எஸ்.இன்போடெயின்மென்ட் நிறுவனம் சார்பில் 'எல்ரெட் குமார்' தயாரிப்பில், இயக்குநர் 'மதிமாறன் புகழேந்தி' இத்திரைப்படத்தை இயக்கியுள்ளார். சூரியுடன் இணைந்து சுஹாஸ், மஹிமா நம்பியார், சத்யராஜ், ரவீந்திரா விஜய், பாலசரவணன் மற்றும் பலர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். எஸ்.ஆர்.கதிர் ஒளிப்பதிவு செய்ய, பிரதீப் ஈ.ராகவ் படத்தொகுப்பு பணிகளை மேற்கொண்டுள்ளார்.
சுமார் ரூ.60 கோடி பட்ஜெட்டில் பிரம்மாண்டமாக உருவாகியுள்ள ‘மண்டாடி’ திரைப்படம் வரும் செப்டம்பர் 4-ஆம் தேதி உலகெங்கும் உள்ள திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது. தற்போது வெளியாகியுள்ள இந்த மாஸ் ப்ரோமோ பாடல், படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை பல மடங்கு உயர்த்தியுள்ளது.