சினிமா செய்திகள்

2028-க்கு தள்ளிப்போகிறதா அட்லீயின் ‘ராகா’?-லோகேஷ் கனகராஜ் படத்திற்கு மாறும் அல்லு அர்ஜுன்!

லோகேஷ் கனகராஜின் வழக்கமான பாணியில், இது ஒரு பக்கா 'க்ளீன் ஆக்ஷன் என்டர்டெய்னராக' இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Raaka-Atlee -Allu Arjun
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திரையுலகில் தற்போது மிகவும் எதிர்பார்க்கப்படும் கூட்டணியான 'அல்லு அர்ஜுன்-அட்லீ' இணையும் 'ராகா' திரைப்படம் குறித்த புதிய தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

2028-க்கு தள்ளிப்போகும் 'ராகா':

இயக்குநர் அட்லீ சர்வதேச தரத்திலான ஒரு பிரம்மாண்டமான சயின்ஸ்-பிக்சன் மற்றும் பேரலல்-யுனிவர்ஸ் கதைகளத்தைக் கொண்ட திரைப்படமாக 'ராகா'வை உருவாக்க திட்டமிட்டுள்ளார். இந்தத் திரைப்படத்தில் அதிக அளவிலான VFX மற்றும் CGI வேலைகளும், சில முக்கிய படப்பிடிப்புப் பகுதிகளும் இன்னும் மீதமுள்ளன.

மேலும், படத்தின் கதாநாயகி 'தீபிகா படுகோன்' நடிப்பிலிருந்து சுமார் 4 மாதங்கள் தற்காலிக இடைவேளை எடுக்கவுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. இதனால், 'ராகா' திரைப்படம் திட்டமிட்டபடி வெளியாகாமல் 2028-ஆம் ஆண்டிற்கு தள்ளிப்போக வாய்ப்புள்ளதாகத் தெரிகிறது.

முன்னதாகவே தொடங்கும் லோகேஷ் கனகராஜின் 'AA23':

'ராகா' படத்தின் தாமதம் காரணமாக, அல்லு அர்ஜுன் தனது அடுத்த மெகா கூட்டணியான 'AA23' திரைப்படத்தில் கவனம் செலுத்த முடிவு செய்துள்ளார். 'லோகேஷ் கனகராஜ்' இயக்கத்தில், அனிருத் இசையமைப்பில் உருவாகும் இத்திரைப்படத்திற்கான லுக் டெஸ்ட் சமீபத்தில் வெற்றிகரமாக நிறைவடைந்துள்ளது.

வரும் அக்டோபர் மாதம் தொடங்கப்படும் இதன் படப்பிடிப்பு, 2027 மார்ச் மாதத்திற்குள் முழுமையாக நிறைவடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. லோகேஷ் கனகராஜின் வழக்கமான பாணியில், இது ஒரு பக்கா 'க்ளீன் ஆக்ஷன் என்டர்டெய்னராக' இருக்கும் எனத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இதனால், அட்லீயின் 'ராகா' திரைப்படத்திற்கு முன்பாகவே, லோகேஷ் கனகராஜ்-அல்லு அர்ஜுன் இணையும் 'AA23' திரைப்படம் 2027-ஆம் ஆண்டிலேயே திரைக்கு வர அதிக வாய்ப்புள்ளதாகத் திரையுலக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகள் விரைவில் வெளியாகும் என ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்துக் காத்துள்ளனர்.

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