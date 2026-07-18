2 தேசிய விருதுகளைத் தன்வசமாக்கிய 'புஷ்பா 2' திரைப்படம்!

மத்திய தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்பு அமைச்சகம் புதுடெல்லியில் 72-வது தேசிய திரைப்பட விருதுகளை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. இதில் அல்லு அர்ஜுன், ராஷ்மிகா மந்தனா நடிப்பில் வெளியாகி உலகளவில் பிளாக்பஸ்டர் ஹிட் அடித்த 'புஷ்பா 2: தி ரூல்'திரைப்படம் இரண்டு முக்கிய பிரிவுகளில் தேசிய விருதுகளை வென்று சாதனை படைத்துள்ளது.
படத்தில் நடித்த கதாபாத்திரங்களின் தோற்றங்களையும், ஆடை வடிவமைப்புகளையும் நேர்த்தியாகவும் பிரம்மாண்டமாகவும் உருவாக்கியதற்காக ஆடை வடிவமைப்பாளர்கள் 'ஷீத்தல் சர்மா' மற்றும் 'தீபாலி நூர்' ஆகியோருக்கு 'சிறந்த ஆடைவடிவமைப்பாளர்'க்கான தேசிய விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆடை வடிவமைப்பு மட்டுமின்றி, இப்படத்தை இயக்கிய இயக்குநர் சுகுமாருக்கு, 'புஷ்பா 2' படத்தின் சிறந்த திரைக்கதைக்காக 'சிறந்த அசல் திரைக்கதை' (Best Original Screenplay) விருதும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தென்னிந்திய சினிமாக்களுக்கு இந்த 72-வது தேசிய திரைப்பட விருதுகளில் மிகப்பெரிய அங்கீகாரம் கிடைத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.