கோலிவுட்டை உலுக்கும் 'DxV' ரகசியம்: நாளை சர்ப்ரைஸ் கொடுக்கக் காத்திருக்கும் தனுஷ்!

நடிகர் தனுஷ் தற்சமயம் இன்டர்நெட்டில் வைரலாகி வரும் ஒரு மர்மமான புதிய போஸ்டரை சமூக வலைதளங்களில் பகிர்ந்து, அதுகுறித்த அதிகாரப்பூர்வ விபரம்' நாளை வெளியாகும் என அறிவித்துள்ளார்.
இந்த அறிவிப்பு தனுஷ் ரசிகர்களிடையேயும், ஒட்டுமொத்த தமிழ் சினிமா வட்டாரத்திலும் மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பையும் குழப்பத்தையும் ஒருசேர ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தனுஷ் பகிர்ந்துள்ள அந்த போஸ்டரில் 'DxV'என்ற வாசகம் மட்டுமே பிரதானமாக இடம் பெற்றுள்ளது. மேலும், அந்த போஸ்டரின் பின்னணியில் பழங்காலப் போர்க்கப்பல்களும், நவீன காலத்து போர் விமானங்களும் மோதுவது போன்ற ஒரு பிரம்மாண்ட போர்க்களம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தப் போஸ்டரைப் பகிர்ந்துள்ள தனுஷ், "தயார் நான் உண்மையை காட்ட" என்றும், தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் "பணிந்தவரை விட்டு வைப்பான்.. பகைத்தவரை நட்டு வைப்பான்" என்ற வரிகளைக் குறிப்பிட்டுள்ளார். இது ஒரு சயின்ஸ் பிக்சன் அல்லது டைம் டிராவல் கதையாக இருக்கலாம் என யூகிக்கப்படுகிறது.
'DxV' போஸ்டரில் உள்ள 'D' என்பது தனுஷையும், 'V' என்பது இயக்குநர் வெங்கட் பிரபுவையும் குறிப்பதாக சினிமா வட்டாரங்கள் வலுவாகக் கூறுகின்றன. முன்பு சிவகார்த்திகேயனை வைத்து வெங்கட் பிரபு திட்டமிட்டிருந்த ஒரு மெகா பட்ஜெட் Sci-Fi கதையில், தற்போது தனுஷ் இணைந்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. மற்றொரு தரப்பினர் இது இயக்குநர் வெற்றிமாறனாக இருக்கவும் வாய்ப்புள்ளதாக விவாதித்து வருகின்றனர்.
இயக்குநர் ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கத்தில் 'OM' திரைப்படத்தில் தனுஷ் தற்போது நடித்து வருகிறார். இதற்கு நடுவில் திடீரென 'DxV' அப்டேட் வந்துள்ளதால் இது தனுஷின் 56-வது படத்திற்கான அறிவிப்பாக இருக்கும் என நம்பப்படுகிறது.
இந்த 'DxV' படத்தின் இயக்குநர் யார், இதன் கதைக்களம் என்ன என்பது போன்ற அனைத்து விவாதங்களுக்கும், கேள்விகளுக்கும் நாளை வெளியாகும் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும்.