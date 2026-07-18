சினிமா செய்திகள்

'தி ஒடிசி' முதல் நாளிலேயே ரூ.20.76 கோடி வசூல் சாதனை! பாக்ஸ் ஆபீஸில் அசுர வேட்டை!

வார இறுதியில் படத்தின் வசூல் பல மடங்கு அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
TheOdyssey BoxOfficeCollection
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புகழ்பெற்ற இயக்குனர் கிறிஸ்டோபர் நோலன் இயக்கத்தில் நேற்று வெளியான ' தி ஒடிசி' திரைப்படம், இந்திய பாக்ஸ் ஆபீஸில் முதல் நாளிலேயே வரலாறு காணாத வசூல் சாதனை படைத்துள்ளது.

மேட் டாமன் மற்றும் டாம் ஹாலண்ட் இருவரும் முதன்முறையாக இணைந்து நடித்துள்ள இத்திரைப்படம், இந்திய ரசிகர்களிடையே மிகப்பெரிய வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.

அசுரத்தனமான பாக்ஸ் ஆபீஸ் ஓப்பனிங்..

பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் வெளியான 'தி ஒடிசி' திரைப்படம், இந்தியாவில் முதல் நாளில் மட்டும் ரூ.20.76 கோடி மொத்த வசூலையும், ரூ.17.40 கோடி நிகர வசூலையும் ஈட்டி சாதனை படைத்துள்ளது.

ஹாலிவுட் படங்களுக்கு இந்தியாவில் இருக்கும் அசுரத்தனமான வரவேற்பை இந்த வசூல் மீண்டும் நிரூபித்துக் காட்டியுள்ளது.

திரையரங்குகளில் குவியும் ரசிகர்கள்..

இந்திய அளவில் இந்தத் திரைப்படம் நேற்று சராசரியாக 48.7% திரையரங்கு ஆக்குபென்சியுடன் இயங்கியது. குறிப்பாக, கிறிஸ்டோபர் நோலனின் முந்தைய படங்களைப் போலவே, இதற்கும் ஐமேக்ஸ் மற்றும் முப்பரிமாண திரையரங்குகளில் டிக்கெட்டுகள் அனைத்தும் மின்னல் வேகத்தில் விற்று வருகின்றன.

தமிழகத்தில் மிரட்டலான வரவேற்பு..

இந்தியாவின் மற்ற மாநிலங்களை விட தமிழகத்தில் நோலனின் படங்களுக்கு எப்போதும் தனி இடமுண்டு. அதற்கேற்ப, நேற்று தமிழ்நாட்டில் இத்திரைப்படம் 25.9% ஆக்குபென்சியுடன் மிரட்டலான தொடக்கத்தைப் பதிவு செய்துள்ளது.

ஆங்கிலம் மட்டுமின்றி தமிழ், தெலுங்கு மற்றும் இந்தி மொழிகளிலும் டப் செய்யப்பட்டு வெளியானதால், அனைத்து தரப்பு ரசிகர்களையும் இந்தத் திரைப்படம் வெகுவாகக் கவர்ந்துள்ளது.

வார இறுதியில் பல நூறு கோடி இலக்கு..

உலகம் முழுவதும் 8,413-க்கும் மேற்பட்ட திரைகளில் திரையிடப்பட்டுள்ள 'தி ஒடிசி', ரசிகர்களிடம் பாசிட்டிவ் விமர்சனங்களைப் பெற்று வருகிறது.

இதனால் சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளான இந்த வார இறுதியில் படத்தின் வசூல் பல மடங்கு அதிகரிக்கும் என்றும், மிகக் குறுகிய காலத்தில் இந்தியாவில் 100 கோடி கிளப்பில் இணையும் என்றும் சினிமா வர்த்தக நிபுணர்கள் கணித்துள்ளனர்.

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