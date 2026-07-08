அமேசான் பிரைம் வீடியோவில் ஸ்ட்ரீமிங் ஆகும் ‘அனலி’ திரைப்படத்திற்கு அமோக வரவேற்பு

ஆக்ஷன் த்ரில்லர் திரைப்படமான ‘அனலி’, தற்போது அமேசான் பிரைம் வீடியோ தளத்தில் உலகம் முழுவதும் ஸ்ட்ரீமிங் ஆகி, ரசிகர்களிடமிருந்து அமோக வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது ஸ்மா்ட்போன்
சிந்தியா லூர்டே தயாரிப்பில் உருவாகியுள்ள இப்படத்தில் சிந்தியா லூர்டே, சக்தி வாசு, கபீர் துஹான் சிங், இளங்கோ குமரவேல், ஜென்சன் திவாகர், அபிஷேக் ஷங்கர் உள்ளிட்ட பலர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
சஸ்பென்ஸ்:
வெளியான நாள் முதல் ‘அனலி’ திரைப்படம் அனைத்து தரப்பு ரசிகர்களிடமும் சிறப்பான வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது. பரபரப்பான திரைக்கதை, விறுவிறுப்பான ஆக்ஷன் காட்சிகள், முன்னணி நடிகர்களின் சிறப்பான நடிப்பு மற்றும் உயர்தர தொழில்நுட்ப அம்சங்கள் ஆகியவை பார்வையாளர்களை வெகுவாக கவர்ந்துள்ளன. குறிப்பாக, சஸ்பென்ஸ் நிறைந்த திரைக்கதை திரைப்படத்தை இறுதிவரை சுவாரஸ்யமாக கொண்டு செல்வதாக ரசிகர்கள் பாராட்டி வருகின்றனர்.
தமிழ், தெலுங்கு, ஹிந்தி, கன்னடம் மற்றும் மலையாளம் ஆகிய ஐந்து மொழிகளில் வெளியாகியுள்ளதால், இந்தியா மட்டுமின்றி சமூக வலைதளங்களிலும் ‘அனலி’ திரைப்படத்திற்கு தொடர்ந்து நேர்மறையான விமர்சனங்கள் குவிந்து வருகின்றன.
ரசிகர்கள் கருத்து:
விறுவிறுப்பான கதை, ஆழமான உணர்வுகள், தத்ரூபமான ஆக்ஷன் காட்சிகள் மற்றும் தரமான திரைநிகழ்வுகளால், ஓடிடி ரசிகர்கள் தவறாமல் பார்க்க வேண்டிய சிறந்த ஆக்ஷன் த்ரில்லர் திரைப்படமாக ‘அனலி’ உருவெடுத்துள்ளதாக சினிமா ரசிகர்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.
தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் பார்வையாளர்களின் ஆதரவால், ‘அனலி’ திரைப்படம் ஓடிடி தளத்தில் வெற்றிகரமான பயணத்தை மேற்கொண்டு வருகிறது.