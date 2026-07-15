சினிமா செய்திகள்

அல்லு அர்ஜுனின் பிரம்மாண்ட பான்-இந்தியா கூட்டணி: அடுத்தடுத்த மெகா அப்டேட்டுகள்!

கேரளாவில் அல்லு அர்ஜுனுக்கு 'மல்லு அர்ஜுன்' என்று அழைக்கும் அளவிற்கு மிகப்பெரிய ரசிகர் பட்டாளம் உள்ளது.
allu arjun
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'புஷ்பா' திரைப்படங்களின் இமாலய வெற்றியைத் தொடர்ந்து, ஒட்டுமொத்த இந்திய சினிமாவே வியந்து பார்க்கும் வகையில் தனது அடுத்தடுத்த திரைப்படங்களின் மூலம் பான்-இந்தியா மார்க்கெட்டை அதிர வைக்க தயாராகி வருகிறார் ஐகான் ஸ்டார் அல்லு அர்ஜுன்.

லோகேஷ் கனகராஜ், அட்லீ, மற்றும் பாசில் ஜோசப் என இந்தியாவின் டாப் இயக்குநர்களுடன் அவர் கைகோர்த்துள்ள திரைப்படங்களின் தற்போதைய தயாரிப்பு நிலவரங்கள் மற்றும் சுவாரசியமான பின்னணி தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

ராக்கா:

பிரம்மாண்ட இயக்குநர் அட்லீ இயக்கத்தில் அல்லு அர்ஜுன் நடிக்கும் 'ராக்கா' திரைப்படம் மிக பிரம்மாண்டமான பட்ஜெட்டில் உருவாகி வருகிறது.

இது ஒரு 'பேரலல் யூனிவர்ஸ்' என்ற மாற்று உலக பின்னணியைக் கொண்ட ஒரு சயின்ஸ் பிக்சன் ஆக்ஷன் என்டர்டெய்னராக உருவாகிறது. இதில் அல்லு அர்ஜுன் பல வித்தியாசமான கெட்டப்புகளில் மிரட்டவுள்ளார். இப்படத்தில் தீபிகா படுகோன் கதாநாயகியாக நடிக்கிறார்.

AA23:

'ராக்கா' படத்தின் சிஜி வேலைகளுக்கு கால அவகாசம் தேவைப்படுவதால், அல்லு அர்ஜுன் அந்த இடைவெளியில் லோகேஷ் கனகராஜ் படத்தின் படப்பிடிப்பை முழுமையாக முடிக்க திட்டமிட்டுள்ளார். மைத்திரி மூவி மேக்கர்ஸ் தயாரிக்கும் இப்படத்திற்கு அனிருத் இசையமைக்கிறார்.

இப்படத்திற்கான லுக் டெஸ்ட் சமீபத்தில் வெற்றிகரமாக நிறைவடைந்துள்ளது. விரைவில் இதற்கான பிரத்யேக ப்ரோமோ ஷூட் தொடங்கவுள்ளது. வரும் அக்டோபர் 2026-ல் இதன் முழுவீச்சிலான படப்பிடிப்பு தொடங்கி, மார்ச் 2027-க்குள் முடிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

லோகேஷின் வழக்கமான பாணியில் இது ஒரு பக்கா 'க்ளீன் ஆக்ஷன் என்டர்டெய்னராக' இருக்கும் என்பதால், 'ராக்கா' படத்திற்கு முன்பாகவே, அதாவது 2027-லேயே திரைக்கு வர அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன.

AA24:

சமீபத்தில் வெளியாகி மிகப்பெரிய விவாதத்தை கிளப்பியுள்ள ஹாட் டாபிக் இதுதான். மலையாளத்தில் 'மின்னல் முரளி' என்ற பிளாக்பஸ்டர் சூப்பர்ஹீரோ படத்தை இயக்கிய பாசில் ஜோசப், இப்போது அல்லு அர்ஜுனுடன் கைகோர்க்க உள்ளார்.

இயக்குநராகவும் நடிகராகவும் ஜொலிக்கும் பாசில் ஜோசப், அல்லு அர்ஜுனுக்காக ஒரு புதிய 'சூப்பர்ஹீரோ' கதையை தயார் செய்துள்ளார். ஆரம்பத்தில் இது 'சக்திமான்' படமாக இருக்கலாம் என வதந்திகள் பரவிய நிலையில், இது முற்றிலும் ஒரு புதிய கதைக்களம் என்பது உறுதியாகியுள்ளது.

கேரளாவில் அல்லு அர்ஜுனுக்கு 'மல்லு அர்ஜுன்' என்று அழைக்கும் அளவிற்கு மிகப்பெரிய ரசிகர் பட்டாளம் உள்ளது. அவர் ஒரு மலையாள இயக்குநருடன் இணைவது இதுவே முதல்முறை என்பதால் எதிர்பார்ப்பு எகிறியுள்ளது. அல்லு அரவிந்தின் கீதா ஆர்ட்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கவுள்ள இப்படம் 2027 இறுதிக்குள் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

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இவற்றுக்கு அடுத்தபடியாக அல்லு அர்ஜுன் தனது 25-வது மைல்கல் திரைப்படத்திற்காக மீண்டும் ஒரு முன்னணி தெலுங்கு இயக்குநருடன் இணைய பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறார். இதுவும் மிகப்பெரிய பட்ஜெட்டில் உருவாகும் ஒரு பான்-இந்தியா படமாகவே இருக்கும் எனத் தெரிகிறது.

'ராக்கா' படத்தின் கிராபிக்ஸ் வேலைகளால், லோகேஷ் கனகராஜின் படமே முதலில் ரிலீஸாகலாம் எனத் தெரிகிறது. தொடர்ந்து பாசில் ஜோசப்பின் சூப்பர்ஹீரோ படம் என அல்லு அர்ஜுனின் பான்-இந்தியா லைன்-அப் இந்திய சினிமாவையே ஆக்கிரமிக்கப் போவது உறுதி என ரசிகர்கள் உற்சாகம் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

அல்லு அர்ஜுன்
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