சினிமா செய்திகள்

"ஷாலினி அஜித்குமார் வழங்கும்"-தயாரிப்பாளராக களமிறங்கும் மாஸ் ஜோடி! 'AK64' அதிரடித் தொடக்கம்!

இந்த செய்தி ரசிகர்களிடையே பெரும் நெகிழ்ச்சியையும் எதிர்பார்ப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
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தமிழ் சினிமாவின் உச்ச நட்சத்திரமான அஜித் குமார், தனது திரைப்பயணத்தில் ஒரு புதிய மைல்கல்லை எட்டவுள்ளார். 'குட் பேட் அக்லி' திரைப்படத்தின் பெரும் வரவேற்பைத் தொடர்ந்து, அவரது 64-வது திரைப்படமான 'AK64' குறித்த அதிரடியான மற்றும் சுவாரசியமான பிரத்யேக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இத்திரைப்படத்தின் மூலம் அஜித் குமார் புதிய அவதாரம் எடுக்கவுள்ளார்.

தயாரிப்பாளராக அஜித்தின் புதிய அவதாரம்:

இதுவரை முன்னணி தயாரிப்பு நிறுவனங்களின் படங்களில் மட்டுமே நடித்து வந்த அஜித் குமார், முதன்முறையாக 'AK' ஹோம் பேனர் என்ற தனது சொந்த தயாரிப்பு நிறுவனம் மூலம் 'AK64' திரைப்படத்தைத் தயாரிக்கவுள்ளார். இதன் மூலம் அவர் தயாரிப்பாளராக தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமாகிறார்.

'பிரசென்டர்' மற்றும் நிர்வாகியாக ஷாலினி அஜித் குமார்:

இப்படத்தின் போஸ்டர் மற்றும் டைட்டில் கார்டுகளில் "ஷாலினி அஜித்குமார் வழங்கும்" என்று குறிப்பிடப்படவுள்ளது ரசிகர்களிடையே பெரும் நெகிழ்ச்சியையும் எதிர்பார்ப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நடிகை ஷாலினி அஜித் குமார், இப்படத்தின் தயாரிப்பு பணிகளை முன்னின்று நடத்தவுள்ளார். படத்தின் நிதி மேலாண்மை, தயாரிப்பு செயல்பாடுகள் மற்றும் ஒட்டுமொத்த முன்னேற்றப் பணிகளையும் அவரே நேரடியாக மேற்பார்வையிட உள்ளார்.

மீண்டும் இணையும் 'மாஸ் கூட்டணி':

'குட் பேட் அக்லி' படத்தில் அஜித்தை ஒரு பக்கா ஃபேன்-பாய் மெட்டீரியலாகக் காட்டிய இயக்குநர் ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் தான் இப்படத்தையும் இயக்கவுள்ளார். இது ஒரு பக்கா 'மாஸ் கமர்ஷியல் ஃபேமிலி என்டர்டெய்னராக' உருவாகவுள்ளது.

'விடாமுயற்சி' படத்தைத் தொடர்ந்து, இப்படத்திற்கு அனிருத் இசையமைக்கவுள்ளார். ஆதிக் ரவிச்சந்திரன், அனிருத், அஜித் குமார் இணையும் இந்த கூட்டணி, திரையரங்குகளில் இசைத் திருவிழாவை ஏற்படுத்தும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.

தற்போது இப்படத்தின் தயாரிப்பு பணிகள் மிகத் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. படத்திற்கான தகுந்த இடங்களைத் தேர்வு செய்யும் லொகேஷன் ஸ்கவுட்டிங் பணிகள் ஏற்கனவே தொடங்கிவிட்டன. அதேபோல், படத்தில் நடிக்கும் மற்ற நடிகர், நடிகைகளைத் தேர்வு செய்யும் காஸ்டிங் பணிகளும் விறுவிறுப்பாக நடந்து வருகின்றன.

சொந்தப் தயாரிப்பில் களமிறங்கும் அஜித் குமார், ஷாலினியின் நிர்வாகத் தயாரிப்பு, ஆதிக் ரவிச்சந்திரனின் மாஸ் இயக்கம், அனிருத்தின் மிரட்டலான இசை என 'AK64' திரைப்படம் இப்போதே கோலிவுட்டின் ஹாட் டாபிக்காக மாறியுள்ளது. விரைவில் இதன் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகள் வெளியாகலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

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Maalai Malar
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