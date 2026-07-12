ரிஷபம் - வார பலன்கள்

ரிஷபம்- 2026 வார ராசிபலன் 12.7.2026 முதல் 18.7.2026 வரை

துடிப்புடன் செயல்பட்டு தொழிலை முன்னேற்றப் பாதைக்கு எடுத்துச் செல்வீர்கள்.
Rishabam weekly rasipalan
ரிஷபம் வார ராசிபலன்
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ரிஷபம்

செயல்கள் அனைத்தும் விருத்தியாகும் வாரம். ராசியில் சஞ்சரிக்கும் செவ்வாய்க்கு சனியின் மூன்றாம் பார்வை உள்ளது. ஏற்கனவே துவங்கிய செயல்கள் இனிமேல் துவங்கப் போகும் செயல்களும் வெற்றியைத் தேடித் தரும். அறிவும் திறமையும் பளிச்சிடும் நேர்மறை எண்ணங்கள் அதிகரிக்கும். பேச்சாலும் செயலாற்றலாலும் மற்றவர்களைக் கவர்வீர்கள். நல்ல பல கருத்துக்களைக் கேட்பதின் மூலமாக உங்களுக்கு ஞானத் தன்மை அதிகரிக்கும். தான, தர்மம் உதவி செய்வதன் மூலம் உங்கள் செல்வாக்கு அதிகரிக்கும். கையில் பணம் தாராளமாக நடமாடும். சகோதரர்களுடன் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடுகள் சரியாகும். குடும்பத்தினருடன் பேசி திருமணத்தை முடிவு செய்யலாம். பிள்ளைகள் பற்றிய நல்ல செய்திகள் தேடி வரும். குடும்ப வாழ்க்கையில் சில சங்கடங்கள் வந்தாலும் அதை சாமர்த்தியமாக சமாளிப்பீர்கள். தாய் வழி, வீடு, வண்டி, நிலங்கள், கட்டிட வாடகை, கால்நடை சார்ந்த வருமானம் கிடைக்க பெறலாம். துடிப்புடன் செயல்பட்டு தொழிலை முன்னேற்றப் பாதைக்கு எடுத்துச் செல்வீர்கள்.ஆடி வெள்ளிக்கிழமை மகாலட்சுமி வழிபாடு செய்யவும்.

‘பிரசன்ன ஜோதிடர்’

ஐ.ஆனந்தி

செல்: 98652 20406

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