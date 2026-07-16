தனுசு- 2026 ஆடி மாத ராசிபலன்

பராபவ வருடம் ஆடி மாதக் கிரக நிலைகளை ஆராய்ந்து பார்க்கும் பொழுது மாதத் தொடக்கத்தில் உங்கள் ராசிநாதன் குரு உச்சம்பெற்று அஷ்டமத்தில் சஞ்சரிக்கிறார். இருப்பினும் அவரது பார்வை 2-ம் இடத்தில் பதிகிறது. எனவே குடும்ப முன்னேற்றம் திருப்திகரமாக இருக்கும். குறை சொல்லியவர்களே உங்களைப் பாராட்டுவர். இழந்த வாய்ப்புகளை மீண்டும் பெறுவீர்கள். இருப்பினும் எதிர்பாராத விதத்தில் ஒரு சில சமயங்களில் மனக்கசப்பு தரும் சம்பவங்கள் நடைபெறலாம். பிறருக்கு பொறுப்பு சொல்வதைத் தவிர்ப்பது நல்லது. ஆரோகியத்தில் கவனம் தேவை. குரு வழிபாட்டை முறையாக செய்வதன் மூலம் நன்மைகள் கிடைக்கும்.
ஆடி 15-ந் தேதி (31.7.2026) அன்று கடக ராசிக்கு புதன் செல்கிறார். அவர் அங்குள்ள சூரியனோடு இணைந்து 'புத ஆதித்ய யோகத்தை உருவாக்குகிறார். அவரோடு உச்ச குருவும் இணைவதால் நல்ல பலன்கள் இல்லம் வந்துசேரும். அரசியல் மற்றும் பொதுநலத்தில் இருப்பவர்களுக்கு நல்ல பொறுப்புகள் கிடைக்கும். உங்கள் ராசிக்கு 7, 10 ஆகிய இடங்களுக்கு அதிபதியானவர் புதன். அவர் அஷ்டமத்திற்கு வரும்பொழுது மறைந்த புதனால் நிறைந்த தன வாபம் கிடைக்கும். எனவே பொருளாதாரத்தில் நிறைவு ஏற்படும். என்றாலும் மன அமைதி குறையும். இடமாற்றம், வீடு மாற்றம் எளிதில் கிடைக்கும். தொழிலில் புதிய பங்குதாரர்கள் வந்திணையலாம். விலை உயர்ந்த பொருட்களை வாங்குவதில் கவனம் செலுத்துவீரகள். குடும் உறுப்பினர்கள் பெயரில் அசையாச் சொத்துக்கள் வாங்கும் யோகம் உண்டு. வியாபாரத்தில் உழைப்பிற்கேற்ற பலன் கிடைக்கும். புதிய திருப்பங்கள் பலவும் ஏற்படும் நேரம் இது.
ஆடி 16-ந் தேதி (1.8.2026) அன்று மிதுன ராசிக்கு செவ்வாய் செல்கிறார். உங்கள் ராசிக்கு 5. 12 ஆகிய இடங்களுக்கு அதிபதியானவர் செவ்வாய் அவர் 7-ம் இடத்தில் சஞ்சரிக்கும் பொழுது பிள்ளைகளின் எதிர்கால நலன் கருதி எடுத்த முயற்சி வெற்றிபெறும். குறிப்பாக அவர்களின் மேற்படிப்பு சம்பந்தமாகவோ, உத்தியோகம் சம்பந்தமாகவோ, நீங்கள் எடுத்த புது முயற்சியில் வெற்றி கிடைக்கும். இடமாற்றங்கள். வீடு மாற்றம் எதிர்பார்த்தபடி அமையும். கடன் சுமை பாதிக்கு மேல் குறையும். 'வாங்கிய இடத்தை விற்றுவிட்டோமே, வேறு இடம் வாங்க இயலுமா? என்றெல்லாம் கவலைப்பட்டவர்களுக்கு, புதிய இடம் வாங்கும் யோகம் உண்டு. சகோதரர்களின் இல்லங்களில் நடைபெறும் திருமணத்தை முள்ளின்று நடத்தி வைப்பீர்கள். பாகப்பிரிவினைகள் சுமுகமாக முடியும் நேரம் இது.
ஆடி 17-ந் தேதி (2.8.2026) அன்று கன்னி ராசிக்குச் செல்லும் சுக்ரன், அங்கு நீச்சம் பெறுகிறார். உங்கள் ராசிநாதன் குருவிற்கு சுக்ரன் பகைக் கிரகம் ஆவார். எனவே அவர் நீச்சம் பெருவது நன்மைதான். இக்காலத்தில் உத்தியோகத்தில் ஊதிய உயர்வு உண்டு. தக்க விதத்தில் வெளிநாட்டு யோகமும் வரலாம். பொதுவாழ்வில் ஏற்பட்ட வீண்பழிகள் அகலும், புதிய பொறும் புகளுக்கு மாற்றப்படுவீர்கள். அதிகார அந்தஸ்து கிடைக்கும். ஆதாயம் தரும் தகவல் அதிகம் வருகின்ற நேரம் இது. எந்தக் காரியத்தையும் எளிதில் செய்து முடித்து வெற்றி காண்பீர்கள். பொதுவாழ்வில் உள்ளவர்களுக்கு பொறுப்புகளில் மாறுதல் ஏற்படும். தொழில் மற்றும் வியாபாரம் செய்பவர்களுக்கு போட்டிகள் அதிகரிக்கும். உத்தியோகத்தில் உள்ளவர்களுக்கு மேலதிகாரிகளின் கெடுபிடி அதிகரிக்கும். கலைஞர்களுக்கு அதிக முயற்சி தேவை. மாணவ- மாணவிகள் படிப்பில் அதிக கவனம் செலுத்துவது நல்லது. பெண்களுக்கு பிரச்சினைகள் அதிகரிக்கும்.
பணத்தேவையைப் பூர்த்தி செய்யும் நாட்கள்:-
ஜூலை: 17, 18, 21, 22, 30, 31, ஆகஸ்டு:4, 5, 12, 13.
மகிழ்ச்சி தரும் வண்ணம் நீலம்.