மீனம் - வார பலன்கள்

மீனம்- 2026 வார ராசிபலன் 19.7.2026 முதல் 25.7.2026 வரை

வேலைக்குச் செல்லும் பெண்களுக்கு அலுவலகத்தில் சில சலுகைகள் கிடைக்கும்.
Meenam
Published on

மீனம்

தெய்வ அனுகூலம் உண்டாகும் வாரம். மீன ராசிக்கு 5ம்மிடமான பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானத்தில் ராசி அதிபதி குரு பகவான் உச்சம் பெற்று சூரியனுடன் சேர்க்கை பெற்றுள்ளார். ராசி, பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானம், பாக்கிய ஸ்தானம் பலம் பெறுகிறது. இழுபறியாக இருந்த பணிகள் முடியும். புதிய வீடு கட்ட வங்கிக் கடனுதவி பெற விண்ணப்பிக்கலாம். ஆன்மீகப் பெரியோரின் ஆசி கிட்டும். வேலைக்குச் செல்லும் பெண்களுக்கு அலுவலகத்தில் சில சலுகைகள் கிடைக்கும். புதியபொறுப்புகள், பதவிகள் தேடி வரும். பெற்றோர்கள் பெரியோர்கள் முன்னோர்கள் மற்றும் குல தெய்வத்தின் நல்லாசிகள் நிரம்பப் பெறுவீர்கள். இறை வழிபாட்டில் மகிழ்ச்சி அடைவீர்கள். சுயமுயற்சி, உழைப்பினால், திறமையால் தேவையானதை அடைவீர்கள். வீட்டை சீரமைத்து விரிவுபடுத்தி கட்டுவீர்கள். 21.7.2026 அன்று காலை 7.54 முதல் 23.7.2026 இரவு 7.01 வரை சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால் வீண் வாக்குவாதங்களைத் தவிர்த்து மேல் அதிகாரிகளின் சொல்படி நடப்பது முன்னேற்றத்துக்கு உதவும். மனதில் சிறு பயம், அச்சம், சந்தேகம் ஏற்படும். பணம் கொடுக்கல் வாங்கல் விசயத்தில் கவனமாக இருக்கவும். ஆடி வெள்ளிக்கிழமை சந்தன அபிஷேகம் செய்த அம்மன் வழிபாடு செய்யவும்.

‘பிரசன்ன ஜோதிடர்’

ஐ.ஆனந்தி

செல்: 98652 20406

X

Maalai Malar
www.maalaimalar.com