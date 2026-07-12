துலாம் - வார பலன்கள்

துலாம்- 2026 வார ராசிபலன் 12.7.2026 முதல் 18.7.2026 வரை

குடும்ப உறவுகள் மனதிற்கு இதமாக நடந்து கொள்வார்கள்.
Thulam weekly rasipalan
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துலாம்

மகிழ்ச்சியான நிம்மதியான வாரம். ராசி அதிபதி சுக்ரன் செவ்வாயின் பார்வையில் லாப ஸ்தானத்தில் சஞ்சரிக்கிறார். திறமைகளை வெளிக்காட்ட நல்ல சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும். சங்கடம் நீங்கும். குடும்ப உறவுகள் மனதிற்கு இதமாக நடந்து கொள்வார்கள். புதிய வேலை முயற்சிகளுக்கு வெற்றி கிடைக்கும். ஆன்மீக பயணங்கள் செல்வீர்கள். வழக்குகளில் சாதகமான தீர்ப்பு கிடைக்கும். சிலர் தொழில், உத்தியோக நிமித்தமாக குறுகிய காலத்திற்கு வெளியூர் அல்லது வெளிநாடு சென்று வரலாம். தொழிலில் இருந்த மந்த நிலைமாறி சூடு பிடிக்கும். புதிய சேமிப்பு திட்டங்கள் பற்றிய எண்ணம் உண்டாகும். சொந்தவீடு, மனை, வாகனம் பற்றிய சிந்தனை மேலோங்கும். 12.7.2026 அன்று இரவு 7.06 மணி வரை சந்திராஷ்டமம் இருப்பதால் எந்த காரியத்தையும் ஒரு முறைக்கு பலமுறை யோசித்து திட்டமிட்டு செயல்படுவது நல்லது. சில சமயங்களில் சுய முடிவு எடுப்பதில் தடுமாற்றம் உண்டாகும். கணவன் மனைவி இடையே சின்னச்சின்ன ஊடல்கள் வந்து போகும். ஆடி வெள்ளிக்கிழமை அன்று சுமங்கலி பெண்களுக்கு, மங்களப் பொருள்கள் தானம் வழங்கவும்.

‘பிரசன்ன ஜோதிடர்’

ஐ.ஆனந்தி

செல்: 98652 20406

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