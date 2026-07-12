சிம்மம் - வார பலன்கள்

சிம்மம்- 2026 வார ராசிபலன் 12.7.2026 முதல் 18.7.2026 வரை

நவீன ஆடம்பர பொருட்கள், வீடு, வாகன யோகம் ஏற்படும்.
Simmam weekly rasipalan
சிம்மம் வார ராசிபலன்
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சிம்மம்

முன்னேற்றம் உண்டாகும் மாதம். ராசி அதிபதி சூரியன் ராசிக்கு 12ம் மிடமான அயன சயன விரய ஸ்தானத்தில் உச்சம் பெற்ற 6, 9 ம் அதிபதி குருடன் சேர்க்கை பெறுகிறார். பங்குதாரர் மற்றும் வாழ்க்கைத் துணை மூலம் ஆதாயம் கிடைக்கும். கடன் நோய் எதிரி சார்ந்த பிரச்சினைகள் குறையும். வியாபாரம் நல்ல முறையில் நடக்கும். புதிய ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்கும். உறவினர்களும் நண்பர்களும் மிகவும் உதவியாக இருப்பார்கள். உத்தியோகத்தில் சாதகமான நிலை நீடித்தாலும் வேலைப் பளுவும் பொறுப்புகளும் அதிகரிக்கும். வேலை செய்யும் இடத்தில் நிலவி வந்த சில பிரச்சினைகள் உயரதிகாரியின் ஆதரவு மற்றும் ஒத்துழைப்பால் சீராகும். நவீன ஆடம்பர பொருட்கள், வீடு, வாகன யோகம் ஏற்படும். அடுத்தவர் பேச்சைக் கேட்டு அகலக் கால் வைக்காதீர்கள். தேவையில்லாமல் கடன் வாங்காதீர்கள். கூட்டாளிகள் மற்றும் நண்பர்களை பகைக்காமல் இருப்பது நல்லது. பொருளாதார நிலை ஏற்ற இறக்கமாக இருக்கும். குடும்ப உறவுகளின் செய்கையால் மனக் குழப்பம் அடைவீர்கள். ஆடி வெள்ளிக்கிழமை அம்மனுக்கு அபிஷேகம் செய்து வழிபடவும்.

‘பிரசன்ன ஜோதிடர்’

ஐ.ஆனந்தி

செல்: 98652 20406

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