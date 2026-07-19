மிதுனம்- 2026 வார ராசிபலன் 19.7.2026 முதல் 25.7.2026 வரை

பாக்கிய பலன்கள் மிகுதியாகும் வாரம். ராசி அதிபதி புதன் ராசியில் வக்கிரகதியில் சஞ்சரிக்கிறார். வார இறுதியில் வக்கிர நிவர்த்தி அடைகிறார். வெளிநாட்டு பயணம் நன்மை தரும். தந்தையின் ஆரோக்கியத்தில் முன்னேற்றம் அதிகரிக்கும். மருத்துவச் செலவு குறையும். பூர்வீக சொத்து தொடர்பான வம்பு, வழக்கு, பேச்சு வார்த்தை இழுபறியாகும். மருமகன், மருமகள் பேரன், பேத்தி போன்ற புதிய உறவுகள் உருவாகும் காலம். குடும்பத்துடன் இனிமையாகப் பொழுதைக் கழிப்பீர்கள். கோட்சார குருபகவான் தைரியம் தன்னம்பிக்கையை அதிகரிப்பார். தாய் மாமன் மற்றும் தாய் வழி உறவுகளால் அனுகூலம் கிடைக்கும். தசா புத்திகள் சாதகமாக இருந்தால் ராஜயோகத்திற்கும் இடமுண்டு. பேச்சை மூலதனமாகக் கொண்ட வர்கள், வங்கிப் பணியாளர்கள், ஆசிரியர்கள் ஆடிட்டிங் துறையினர் மேன்மையான பலன்கள் பெறுவார்கள். அரசு, தனியார் பணியில் உள்ளவர்களுக்கு உபரி வருமானம் மகிழ்ச்சியைத் தரும். ஆடி வெள்ளிக்கிழமை மரிக்கொழுந்து மாலை அணிவித்து அம்மன் வழிபாடு செய்யவும்.