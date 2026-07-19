மகரம் - வார பலன்கள்

மகரம்- 2026 வார ராசிபலன் 19.7.2026 முதல் 25.7.2026 வரை

பணம் கொடுக்கல் வாங்கலில் எச்சரிக்கை தேவை.
Magaram
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மகரம்

விவேகமாக சிந்தித்து செயல்பட வேண்டிய வாரம். ராசிக்கு குரு மற்றும் சூரியனின் பார்வை உள்ளது. படிப்படியான முன்னேற்றமும் முடிவில் வெற்றியும் உண்டாகும் வாரம். நல்ல வேலையும், பதவி உயர்வும் கிடைக்கும். வேலை செய்யும் இடத்தில் இருந்த சிரமங்கள் நீங்கும். மதிப்பு மரியாதை, வெகு சிலருக்கு அதிர்ஷ்டத்தையும் ஏற்படுத்தித் தரலாம். புதிய முயற்சிகளைத் தவிர்க்கவும். முக்கிய வழக்குகளை ஒத்திவைக்கவும். பூர்வீகத்தை விட்டு தொழில், உத்தியோகத்திற்கு வெளியூர் சென்றவர்கள் நல்ல பொருளாதாரத்துடன் பூர்வீகத்தில் வந்து செட்டிலாவார்கள். சிலருக்கு உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் பாதிப்புகள் ஏற்படலாம் என்பதால் வெளியூர் பயணங்களை தவிர்க்கவும். பணம் கொடுக்கல் வாங்கலில் எச்சரிக்கை தேவை. அதீத வேலை பளுவினால் சோர்வு, உடல் ரீதியான சில பாதிப்புகள் ஏற்படலாம். ஆடி மாத செவ்வாய்க்கிழமை அம்மன் வழிபாடு செய்வதால் இழுபறியாக இருந்த வேலைகள் முடியும்.

‘பிரசன்ன ஜோதிடர்’

ஐ.ஆனந்தி

செல்: 98652 20406

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