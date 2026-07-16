கடகம்- 2026 ஆடி மாத ராசிபலன்

பராபவ வருடம் ஆடி மாதக் கிரக நிலைகளை ஆராய்ந்து பார்க்கும் பொழுது மாதத் தொடக்க நாளிலேயே உங்கள் ராசி நாதன் சந்திரனும், தனாதிபதி சூரியனும் 'பரிவர்த்தனை யோகம்' பெற்றிருக்கிறார்கள். 12-ம் இடத்தில் புதன் மறைந்திருக்கிறார். 'மறைந்த புதனால் நிறைந்த தலைாபம் கிடைக்கும். பரிவர்த்தனை யோகத்தால் செயல்பாடுகளில் வெற்றி ஏற்படும். செல்வச் செழிப்பும், சிறப்பான வாழ்க்கையும் அமையும். 6-ம் இடத்திற்கு அதிபதியாக குரு இருப்பதால் ஒரு சில காரியங்களில் தடை ஏற்பட்டாலும், கடைசி நேரத்தில் காரியங்கள் கைகூடிவிடும். யோகம் தரும் செவ்வாய் லாப ஸ்தானத்தில் இருப்ப தால் தொழில் வெற்றி நடைபோடும். தொல்லை தந்த எதிரிகள் விலகிச் செல்வர்.
ஆடி 15-ந் தேதி (31.7.2026) அன்று கடக ராசிக்கு புதன் செல்கிறார். அங்குள்ள சூரியனோடு இணைந்து 'புத ஆதித்ய போகத்தை உருவாக்குகிறார். அவரோடு உச்ச குருவும் இணைந்திருப்பதால் நன்மைகள் அதிகம் நடைபெறும். உங்கள் ராசிக்கு 3, 12 ஆகிய இடங்களுக்கு அதிபதியான புதன், உச்ச குருவோடு இணைவதால் விரயங்கள் சுபவிரயங்களாக மாறும். வீடு மாற்றம், இடமாற்றம் விரும்பியபடி அமையும். பொதுவாழ்வில் உள்ளவர்கள் வீண்பழிகளில் இருந்து விடுபடுவர். வழக்குகள் சாதகமாக முடியும். வாகன மாற்றம் செய்ய முன்வருவீர்கள். தேகநலனில் கவனம் தேவை. பிரிந்தவர்கள் இணையும் வாய்ப்பு உண்டு. பிள்ளைகளின் எதிர்கால நலன்கருதி எடுத்த முயற்சிகளில் வெற்றி கிடைக்கும். விலகிச் சென்றவர்கள் மீண்டும் வரலாம். வீடு கட்டலாமா? வீடு வாங்கலாமா? என்று சிந்திப்பீர்கள்.
ஆடி 16-ந் தேதி (1.8.2026) மிதுன ராசிக்கு செவ்வாய் செல்கிறார். உங்கள் ராசிக்கு 5. 10 ஆகிய இடங்களுக்கு அதிபதியானவர் செவ்வாய். அவர் மிதுன ராசிக்கு வரும்போது பிள்ளைகள் வழியில் சுபச்செய்திகள் கிடைக்கப்பெறும். 'வாங்கிய இடத்தை விற்று விட்டோமே' என்று நினைத்தவர்களுக்கு இப்பொழுது மீண்டும் இடம் வாங்கும் யோகம் உண்டு. 'வெளிநாட்டில் குடியுரிமை கிடைக்கவில்லையே' என்று கவலைப்பட்டவர்களுக்கு, இப்பொழுது குடியுரிமை கிடைக்கும். பழைய வாகனங்களைக் கொடுத்து விட்டு புதிய வாகனங்கள் வாங்கும் எண்ணம் கைகூடும். பொதுவாழ்வில் இருப்பவர்களுக்கு மேலிடத்து அனுகூலம் உண்டு. எதிர்பாராத நல்ல திருப்பங்களை சந்தித்து ஏற்றம் காண்பீர்கள். மதிப்பும். மரியாதையும் உயரும். அரசியல் களத்தில் இருப்பவர்களுக்கு நல்ல பொறுப்புகள் கிடைக்கும்.
ஆடி 17-ந் தேதி (2.8.2026) அன்று கன்னி ராசிக்குச் செல்லும் சுக்ரன், அங்கு நீச்சம் பெறுகிறார். உங்கள் ராசிக்கு 4, 11 ஆகிய இடங்களுக்கு அதிபதியான சுக்ரன் நீச்சம் பெறுவது அவ்வளவு நல்லதல்ல. மகிழ்ச்சி குறைந்து, ஆரோக்கியத் தொல்லை அதிகரிக்கும். எதையும் ஒருமுறைக்கு இருமுறை யோசித்துச் செய்வது நல்லது. விலை உயர்ந்த பொருட்களை விற்க நேரிடும். உற்சாகத்தோடு பணிபுரிய முடியாது. தாய்வழி உறவுகளுடன் பகை ஏற்படும். வாகனத்தால் விரயம் உண்டு. சகோதர வர்க்கத்தினர்கள் போர்க்கொடி பிடிப்பர். நிம்மதி குறையாமல் இருக்க வழிபாடுகளை மேற்கொள்ளுங்கள். பொதுவாழ்வில் உள்ளவர்களுக்கு புதிய மாற்றம் ஏற்படும். வியாபாரம் மற்றும் தொழில் செய்பவர்களுக்கு கணிசமான தொகை கைகளில் புரளும். உத்தியோகத்தில் உள்ளவர்களுக்கு எதிர்பாராத மாற்றம் உண்டு. கலைஞர்களுக்கு கவுரவம், அந்தஸ்து உயரும். மாணவ - மாணவிகளுக்கு படிப்பில் கவனம் தேவை. பெண்களுக்கு உங்கள் பெயரிலேயே அசையாச் சொத்து வாங்கும் யோகம் உண்டு. சுபகாரியப் பேச்சுகள் முடிவாகும்.
பணத்தேவையைப் பூர்த்தி செய்யும் நாட்கள்:-
ஜூலை: 17, 18, 22, 23, ஆகஸ்டு: 4, 5, 8, 9, 13, 14.
மகிழ்ச்சி தரும் வண்ணம்:- நீலம்.