டென்னிஸ்

சுவிஸ் ஓபன் டென்னிஸ்: கிரீஸ் வீரர் சிட்சிபாஸ் காலிறுதிக்கு முன்னேற்றம்

சுவிஸ் ஓபன் டென்னிஸ் போட்டி சுவிட்சர்லாந்தில் நடந்து வருகிறது.
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சுவிஸ் ஓபன் சர்வதேச டென்னிஸ் போட்டி சுவிட்சர்லாந்தில் உள்ள ஜிஸ்டாட் நகரில் நடந்து வருகிறது.

ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு 2வது சுற்றில் கிரீஸ் வீரரான ஸ்டெபனோஸ் சிட்சிபாஸ், சுவிட்சர்லாந்தின் ஜெரோமி கிம் உடன் மோதினார்.

இதில் சிறப்பாக ஆடிய முதல் செட்டை 6-4 என வென்றார். இதற்கு பதிலடியாக சுவிட்சர்லாந்து வீரர் 2வது செட்டை 7-6 (7-2) என கைப்பற்றினார்.

3வது செட்டில் இருவரும் 5-5 என்ற செட் கணக்கில் சமனிலை வகித்தபோது, போதிய வெளிச்சமின்மை காரணமாக ஆட்டம் நிறுத்தப்பட்டது.

இந்நிலையில், நேற்று நிறுத்தப்பட்ட ஆட்டம் இன்று நடைபெற்றது. தொடர்ந்து சிறப்பாக ஆடிய சிட்சிபாஸ் 3வது செட்டை 7-6 (7-5) என வென்று காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

ஏற்கனவே, நார்வேயின் கேஸ்பர் ரூட், அர்ஜெண்டினாவின் ஜுலான் மேனுவல் செரண்டலோ, பெல்ஜியத்தின் ரபேல் கொலிக்னன் உள்ளிட்டோர் காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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