டென்னிஸ்

சுவிஸ் ஓபன் டென்னிஸ்: அரையிறுதிக்கு முன்னேறிய பெல்ஜியம் வீரர்

சுவிஸ் ஓபன் டென்னிஸ் போட்டி சுவிட்சர்லாந்தில் நடந்து வருகிறது.
raphael collignon
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சுவிஸ் ஓபன் சர்வதேச டென்னிஸ் போட்டி சுவிட்சர்லாந்தில் உள்ள ஜிஸ்டாட் நகரில் நடந்து வருகிறது.

இந்நிலையில், ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதி சுற்றில் பெல்ஜியத்தின் ரபேல் கொலிக்னன், மொனாகோவின் வேலன்டின் வெசாரட் உடன் மோதினார்.

இதில் சிறப்பாக ஆடிய கொலிக்னன் 7-6 (9-7) என முதல் செட்டை வென்றார். இதற்கு பதிலடியாக மொனாகோ வீரர் 2வது செட்டை 6-4 என கைப்பற்றினார்.

வெற்றியாளரை நிர்ணயிக்கும் 3வது செட்டை 7-5 என வென்ற கொலிக்னன் அரையிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

நார்வேயின் கேஸ்பர் ரூட், அர்ஜெண்டினாவின் ஜுலான் மேனுவல் செரண்டலோ உள்ளிட்டோரும் காலிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறினர்.

சுவிஸ் ஓபன் டென்னிஸ்
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raphael collignon
ரபேல் கொலிக்னன்
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