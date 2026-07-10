டென்னிஸ்

Wimbledon Tennis: கலப்பு இரட்டையரில் சாம்பியன் பட்டம் வென்றது ஆஸ்டாபென்கோ-அரேவலோ ஜோடி

விம்பிள்டன் டென்னிஸ் தொடர் லண்டனில் நடந்து வருகிறது.
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கிராண்ட்ஸ்லாம் அந்தஸ்து பெற்ற விம்பிள்டன் டென்னிஸ் தொடர் லண்டனில் நடந்து வருகிறது.

இதில் கலப்பு இரட்டையர் பிரிவு இறுதிப்போட்டி நேற்று நடைபெற்றது. இதில் லாத்வியாவின் ஆஸ்டாபென்கோ - எல்-சால்வடாரின் அரேவலோ ஜோடி, ஆஸ்திரேலியாவின் ஸ்டார்ம் ஹண்டர்-மார்க் போல்மன்ஸ் ஜோடி உடன் மோதியது.

இதில் சிறப்பாக ஆடிய ஆஸ்திரேலிய ஜோடி முதல் செட்டை 6-4 என வென்றது.

இதில் சுதாரித்துக் கொண்ட ஆஸ்டாபென்கோ-அரேவலோ ஜோடி அதிரடியாக ஆடி அடுத்த இரு செட்களை 7-5, 6-2 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றியது.

இதன்மூலம் கலப்பு இரட்டையரில் சாம்பியன் பட்டத்தை தட்டிச்சென்றது.

லாத்வியாவின் ஜெலினா ஆஸ்டாபென்கோவுக்கு இது முதல் விம்பிள்டன் பட்டம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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