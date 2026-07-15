டென்னிஸ்

பெண்கள் டென்னிஸ்: தரவரிசையில் 5 இடம் முன்னேறிய லிண்டா நோஸ்கோவா

விம்பிள்டன் டென்னிஸ் தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வென்றார் செக் குடியரசின் லிண்டா நோஸ்கோவா.
linda noskova
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சமீபத்தில் நடைபெற்ற விம்பிள்டன் டென்னிஸ் தொடரில் பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் செக் குடியரசின் கரோலினா முசோவாவை வீழ்த்தி சக நாட்டு வீராங்கனையான லிண்டா நோஸ்கோவா சாம்பியன் பட்டம் வென்று அசத்தினார்.

இந்நிலையில், பெண்கள் தரவரிசையில் செக் குடியரசு வீராங்கனையான லிண்டா நோஸ்கோவா 5 இடங்கள் முன்னேறி 7வது இடம் பிடித்துள்ளார்.

முதல் இடத்தில் சபலென்காவும், 2வது இடத்தில் எலினா ரிபாகினாவும் நீடிக்கின்றனர்.

அமெரிக்காவின் ஜெசிகா பெகுலா ஒரு இடம் முன்னேறி 3வது இடத்தில் நீடிக்கிறார்.

மற்றொரு அமெரிக்க வீராங்கனையான கோகோ காப் 3 இடங்கள் முன்னேறி 4-வது இடத்துக்கு முன்னேறினார்.

ரஷியாவின் மிர்ரா ஆண்ட்ரீவா 5வது இடத்திலும், செக் குடியரசின் கரோலினா முசோவா 6வது இடத்திலும் உள்ளார்.

பெண்கள் டென்னிஸ் தரவரிசை
WTA Ranking
linda noskova
லிண்டா நோஸ்கோவா
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