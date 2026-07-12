டென்னிஸ்

Wimbledon Tennis: ஆண்கள் இரட்டையரில் சாம்பியன் பட்டம் வென்றது நம்பர் 1 ஜோடி

விம்பிள்டன் டென்னிஸ் தொடர் லண்டனில் நடந்து வருகிறது.
henry patten haary heliovara
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கிராண்ட்ஸ்லாம் போட்டிகளில் ஒன்றான விம்பிள்டன் டென்னிஸ் லண்டனில் நடந்து வருகிறது. இதில் லீக் சுற்று, காலிறுதி மற்றும் அரையிறுதி சுற்று போட்டிகள் முடிந்தன.

இந்நிலையில், ஆண்கள் இரட்டையர் பிரிவின் இறுதிப் போட்டி இன்று நடைபெறுகிறது. இதில் நம்பர் 1 தரவரிசையில் உள்ள பின்லாந்தின் ஹாரி ஹீலியோவரா-பிரிட்டனின் ஹென்றி பேட்டன் ஜோடி, குரோசியாவின் மேட் பாவிக்-எல் சால்வடாரின் மார்செலோ அரேவலோ ஜோடி உடன் மோதியது.

தொடக்கம் முதலே சிறப்பாக ஆடிய ஹாரி ஹீலியோவரா-ஹென்றி பேட்டன் ஜோடி 7-6 (7-4), 7-6 (7-3) என்ற செட் கணக்கில் வென்று சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று அசத்தியது.

Wimbleton Tennis
henry patten
harry heliovara
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