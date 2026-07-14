விளையாட்டு

ஜப்பான் ஓபன் பேட்மிண்டன்: முதல் சுற்றில் காயத்தால் விலகிய சாத்விக்-சிராக் ஜோடி

ஜப்பான் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடர் டோக்கியோவில் நடந்து வருகிறது.
sadwik chirag pair
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ஜப்பான் ஓபன் பேட்மிண்டன் போட்டி டோக்கியோவில் நடந்து வருகிறது.

இந்தியா சார்பில் லக்சயா சென், ஆயுஷ் ஷெட்டி, பிவி சிந்து, உன்னதி ஹூடா, சிராக் ஷெட்டி-சாத்விக் ரங்கிரெட்டி ஜோடி, தனிஷாகிரஸ்டோ-துருவ் கபிலா ஜோடி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொள்கின்றனர்.

இந்நிலையில், இன்று நடைபெற்ற ஆண்கள் இரட்டையர் பிரிவில் இந்தியாவின் சாதவிக்-சிராக் ஜோடி, டென்மார்க்கின் மேட்ஸ் வெஸ்டர்கார்ட்-டேனியல் லுன்கார்ட் ஜோடி உடன் மோதியது.

இதில் சிறப்பாக ஆடிய டென்மார்க் ஜோடி 21-19 என்ற செட் கணக்கில் முதல் செட்டை வென்றது.

அப்போது காயம் காரணமாக இந்தியாவின் சாத்விக்-சிராக் ஜோடி போட்டியில் இருந்து விலகியது. இதனால் டென்மார்க் ஜோடி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறியது.

ஏற்கனவே பெண்கள் ஒற்றையரில் இந்தியாவின் பி.வி.சிந்து, கலப்பு இரட்டையரில் இந்தியாவின் தனிஷா கிரஸ்டோ-துருவ் கபிலா ஜோடி இரண்டாவது சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

சாத்விக் சிராக் ஜோடி
Japan Open Badminton
ஜப்பான் ஓபன் பேட்மிண்டன்
sadwik chirag pair
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