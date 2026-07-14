விளையாட்டு

ஜப்பான் ஓபன் பேட்மிண்டன்: இரண்டாவது சுற்றுக்கு முன்னேறினார் இந்தியாவின் பி.வி.சிந்து

ஜப்பான் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடர் டோக்கியோவில் நடந்து வருகிறது.
pv sindhu
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ஜப்பான் ஓபன் பேட்மிண்டன் போட்டி டோக்கியோவில் நடந்து வருகிறது.

இந்தியா சார்பில் லக்சயா சென், ஆயுஷ் ஷெட்டி, பிவி சிந்து, உன்னதி ஹூடா, சிராக் ஷெட்டி-சாத்விக் ரங்கிரெட்டி ஜோடி, தனிஷாகிரஸ்டோ-துருவ் கபிலா ஜோடி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொள்கின்றனர்.

இந்நிலையில், இன்று நடைபெற்ற பெண்கள் ஒற்றைஒயர் பிரிவில் இந்தியாவின் பி.வி.சிந்து, மலேசியாவின் வாங் லிங் சிங் உடன் மோதினார்.

இதில் சிறப்பாக ஆடிய பி.வி.சிந்து 21-14, 21-11 என்ற செட் கணக்கில் வென்று இரண்டாவது சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.

ஏற்கனவே கலப்பு இரட்டையரில் இந்தியாவின் தனிஷா கிரஸ்டோ - துருவ் கபிலா ஜோடி இரண்டாவது சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

pv sindhu
பிவி சிந்து
Japan Open Badminton
ஜப்பான் ஓபன் பேட்மிண்டன்
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