டைமண்ட் லீக்கில் 3-வது இடம் பிடித்த இந்திய வீரர் சர்வேஷ் குஷாரே

உயரம் தாண்டுதலில் தேசிய சாதனையாளரான சர்வேஷ் குஷாரே, மொனாக்கோவில் நடைபெற்ற 'டைமண்ட் லீக்' (Diamond League) போட்டியில் மூன்றாம் இடத்தைப் பிடித்தார். இதன் மூலம், இந்த புகழ்பெற்ற போட்டியில் முதல் மூன்று இடங்களுக்குள் வந்த இந்தியர்களின் மிகச்சிறிய பட்டியலில் (நான்கு பேர் கொண்ட குழுவில்) அவரும் இணைந்தார்.
31 வயதான குஷாரே, 2.12 மீ, 2.16 மீ, 2.20 மீ, 2.23 மீ மற்றும் 2.26 மீ உயரங்களை தனது முதல் முயற்சியிலேயே வெற்றிகரமாக கடந்தார். ஆனால், நட்சத்திர வீரர்கள் பங்கேற்ற இந்த போட்டியில் மூன்றாம் இடத்தை பிடித்த அவர், 2.28 மீ உயரத்தைக் கடப்பதில் மூன்று முயற்சிகளிலும் தோல்வியை தழுவினார்.
தேசிய சாதனை:
கடந்த மாதம் நடைபெற்ற தேசிய மாநிலங்களுக்கு இடையிலான சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் 2.31 மீ உயரத்தை தாண்டி தேசிய சாதனை படைத்த குஷாரே, இந்த சிறப்பான செயல்பாட்டின் மூலம் டைமண்ட் லீக் போட்டியில் முதல் மூன்று இடங்களுக்குள் வந்த நான்காவது இந்தியர் ஆனார். இவருக்கு முன் நீரஜ் சோப்ரா (ஈட்டி எறிதல்), முரளி ஸ்ரீசங்கர் (நீளம் தாண்டுதல்) மற்றும் விகாஸ் கௌடா (வட்டு எறிதல்) ஆகியோர் இந்தசாதனையை படைத்துள்ளனர்.
உக்ரைனை சேர்ந்த உலகத் தரவரிசையில் முன்னணியில் உள்ளவரும், உலக இண்டோர் (indoor) சாம்பியனுமான ஒலே டொரோஷ்சுக் 2.32 மீட்டர் உயரத்தை கடந்து பட்டத்தை வென்றார்; கிரேட் பிரிட்டனின் ஜாக் கிமானி 2.30 மீட்டர் உயரத்துடன் இரண்டாம் இடத்தை பிடித்தார். கிமானியால் மூன்று முயற்சிகளிலும் 2.32 மீ உயரத்தை கடக்க முடியவில்லை, ஆனால் டொரோஷ்சுக் தனது முதல் முயற்சியிலேயே அதை சாதித்தார்.
இருப்பினும், கிமானிக்கு அதிர்ஷ்டம் கை கொடுத்தது; அவரால் 2.16 மீட்டர் உயரத்தை தனது மூன்றாவது முயற்சியில்தான் கடக்க முடிந்தது, ஆனால் குஷாரே அதை மிக எளிதாகக் கடந்தார்.
முதல் இந்தியர்:
கடந்த ஜூன் 27-ஆம் தேதியன்று, தேஜஸ்வின் சங்கர் எட்டு ஆண்டுகளாக வைத்திருந்த 2.29 மீட்டர் என்ற தேசிய சாதனையை, 2.31 மீட்டர் உயரத்தை தாண்டி குஷாரே முறியடித்தார். 2.30 மீட்டர் உயரத்தை கடந்த முதல் இந்திய உயரம் தாண்டும் வீரராகவும் அவர் திகழ்கிறார்.
வெள்ளிக்கு முந்தைய நிலவரப்படி, அந்தப் பருவத்தில் உலக அளவில் சிறந்த தாண்டுதல்களை பதிவு செய்தவர்களில் குஷாரே கூட்டாக நான்காவது இடத்திலும், ஆசிய விளையாட்டு வீரர்களில் முதலிடத்திலும் இருந்தார்.
மேலும், கடந்த ஆண்டு டோக்கியோவில் நடைபெற்ற உலக சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில், ஆடவர் உயரம் தாண்டுதல் இறுதி போட்டிக்கு தகுதி பெற்ற முதல் இந்தியரும் இவரே ஆவார்.