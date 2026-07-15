கிரிக்கெட்

முதல் டி20 போட்டியில் வெற்றி: வங்கதேசத்தை சுருட்டியது ஜிம்பாப்வே

முதலில் ஆடிய ஜிம்பாப்வே அணி 170 ரன்கள் எடுத்தது.
muzarabani
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வங்கதேசத்துக்கு எதிரான முதல் டி20 போட்டியில் ஜிம்பாப்வே அணி 32 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.

வங்கதேச அணி ஜிம்பாப்வேயில் சுற்றுப்பயணம் செய்து ஒரு டெஸ்ட், 3 ஒருநாள் மற்றும் 3 டி20 போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் விளையாடி வருகிறது.

முதலில் நடந்த ஒரே ஒரு டெஸ்ட் போட்டியில் இன்னிங்ஸ் மற்றும் 85 ரன் வித்தியாசத்தில் ஜிம்பாப்வே அணி அபார வெற்றி பெற்றது.

அடுத்து நடந்த ஒருநாள் தொடரிலும் 2-1 என ஜிம்பாப்வே அணியே வெற்றி பெற்றது.

இந்நிலையில், ஜிம்பாப்வே, வங்கதேச அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் டி20 போட்டி புலவாயோவில் இன்று நடைபெறுகிறது. டாஸ் வென்ற வங்கதேசம் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தது.

அதன்படி, முதலில் களமிறங்கிய ஜிம்பாப்வே அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவரில் 6 விக்கெட்டுக்கு 170 ரன்கள் எடுத்துள்ளது. தொடக்க ஆட்டக்காரரான பிரியன் பென்னட் 30 பந்தில் 44 ரன்னும், ரியான் பர்ல் 25 பந்தில் 30 ரன்னும் சேர்த்தனர்.

வங்கதேசம் சார்பில் நஹித் ரானா 4 விக்கெட்டும், முகமது சயிபுதின் 2 விக்கெட்டும் வீழ்த்தினர்.

இதையடுத்து, 171 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் வங்கதேச அணி களமிறங்கியது. தொடக்கம் முதலே ஜிம்பாப்வே வீரர்கள் துல்லியமாக பந்து வீசினர். இதனால் சீரான இடைவெளியில் விக்கெட்கள் வீழ்ந்தன.

வங்கதேசத்தின் யாசிர் அலி பொறுப்புடன் ஆடி அரை சதம் கடந்து 54 ரன்னில் அவுட்டானார். மற்றவர்கள் யாரும் நிலைத்து நிற்கவில்லை.

இறுதியில், வங்கதேசம் 19 ஓவரில் 138 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. இதன்மூலம் ஜிம்பாப்வே அணி 32 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றதுடன், டி20 தொடரில் 1-0 என முன்னிலை வகிக்கிறது.

ஜிம்பாப்வே சார்பில் முசாராபானி, ரிச்சர்ட் நகரவா தலா 4 விக்கெட் வீழ்த்தி அசத்தினர்.

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ZIMvBAN
ஜிம்பாப்வே வங்கதேசம் தொடர்
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