வெஸ்ட் இண்டீஸ் கிரிக்கெட் ஜாம்பவான் சர் கார்பீல்ட் சோபர்ஸ் உயிரிழப்பு

கிரிக்கெட் வரலாற்றில் தலைசிறந்த ஆல்-ரவுண்டராகப் பரவலாகக் கருதப்படும் சர் கார்பீல்ட் சோபர்ஸ், தனது 89-வது வயதில் காலமானார். கிரிக்கெட் வெஸ்ட் இண்டீஸ் (CWI) எனவும் அழைக்கப்படும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் கிரிக்கெட் வாரியம், அவரது மரணம் குறித்த செய்தியைத் தங்களது எக்ஸ் தள பக்கத்தில் பதிவின் மூலம் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.
1936 ஆம் ஆண்டு ஜூலை 28 ஆம் தேதி பார்படாஸில் பிறந்த சோபர்ஸ், கிரிக்கெட் களத்தில் என்னவெல்லாம் சாத்தியம் என்பதற்கு மறுவரையறை செய்தார். இடது கை பேட்டிங்கில் ஒரு மேதையான அவர், இடது கை வேகப்பந்து வீச்சாளராகவும், சுழற்பந்து வீச்சாளராகவும் சம திறனுடன் விளங்கினார்.
அதே சமயம், அவரது உடற்கூறு திறன் அவரை அவரது தலைமுறையின் மிகச்சிறந்த ஃபீல்டர்களில் ஒருவராக ஆக்கியது. அவரது குறிப்பிடத்தக்க பன்முகத்தன்மை, அவரை ஒரு முழுமையான கிரிக்கெட் வீரராக உலகளாவிய அங்கீகாரத்தைப் பெற்றுத் தந்தது.
சாதனைகள்:
சோபர்ஸ் தனது 17 வயதிலேயே மேற்கிந்திய தீவுகள் அணிக்காக டெஸ்ட் போட்டியில் அறிமுகமாகி, தொடர்ந்து 93 டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடி, 26 சதங்கள் உட்பட 57.78 சராசரியில் 8,032 ரன்கள் எடுத்தார். பந்துவீச்சில் 235 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றிய அவர், களத்தில் 109 கேட்ச்களை பிடித்தார்.
அவருடைய மிகப்பெரிய சாதனைகளில் ஒன்று, 1958-இல் பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக அவர் ஆட்டமிழக்காமல் அடித்த 365 ரன்கள் ஆகும்; அதுவே அப்போது டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் ஒரு தனிநபர் எடுத்த அதிகபட்ச ஸ்கோராக இருந்தது.
பத்தாண்டுக்கு பிறகு, 1968-இல், முதல் தர கிரிக்கெட்டில் ஒரே ஓவரில் ஆறு சிக்ஸர்களை அடித்த முதல் கிரிக்கெட் வீரர் ஆனார். அந்த சாதனை, கிரிக்கெட் விளையாட்டின் மிகவும் புகழ்பெற்ற தருணங்களில் ஒன்றாக இன்றும் விளங்குகிறது.
சோபர்ஸ் மேற்கிந்திய தீவுகள் அணிக்கு தலைமை தாங்கியதுடன், கரீபியன் மற்றும் பிற பகுதிகளில் உள்ள பல தலைமுறை கிரிக்கெட் வீரர்களுக்கு உத்வேகமளித்தார். அவரது செல்வாக்கு புள்ளிவிவரங்களையும் தாண்டி விரிந்தது; ஒவ்வொரு துறையிலும் போட்டிகளில் ஆதிக்கம் செலுத்தும் அவரது திறன், எதிர்கால ஆல்-ரவுண்டர்களுக்கு ஒரு அளவுகோலாக அமைந்தது.