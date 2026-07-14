2வது ஒருநாள் போட்டி: வெஸ்ட் இண்டீசை வீழ்த்தியது நியூசிலாந்து

வெஸ்ட் இண்டீசுக்கு எதிரான 2வது ஒருநாள் போட்டியில் நியூசிலாந்து அணி 5 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.
நியூசிலாந்து அணி வெஸ்ட் இண்டீசில் சுற்றுப்பயணம் செய்து 5 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி வருகிறது.
முதல் ஒருநாள் போட்டியில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி வெற்றி பெற்று 1-0 என முன்னிலை வகிக்கிறது.
இந்நிலையில், இரு அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி கயானாவில் நடைபெற்றது. டாஸ் வென்ற நியூசிலாந்து பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தது.
அதன்படி, முதலில் களமிறங்கிய வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 36 ஓவரில் 138 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. அதிகபட்சமாக, அந்த அணியின் தொடக்க ஆட்டக்காரர் ஜான் கேம்பெல் 43 ரன்னில் வெளியேறினார்.
நியூசிலாந்து சார்பில் ஜெய்டன் லெனாக்ஸ் 5 விக்கெட்டும், பிரேஸ்வெல், சாண்ட்னர் தலா 2 விக்கெட்டும் வீழ்த்தினர்.
இதையடுத்து, 139 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் நியூசிலாந்து அணி களமிறங்கியது. தொடக்க ஆட்டக்காரர் வில் யங் 28 ரன்னில் அவுட்டானார். டேரில் மிட்செல் 28 ரன்னில் ஆட்டமிழந்தார்.
6வது விக்கெட்டுக்கு இணைந்த டாம் லாதம், பிரேஸ்வெல் ஜோடி 45 ரன்கள் சேர்த்து அணியை வெற்றிப் பாதைக்கு அழைத்துச் சென்றது.
இறுதியில், நியூசிலாந்து அணி 32.4 ஓவரில் 5 விக்கெட்டுக்கு 141 ரன்கள் எடுத்து வெற்றி பெற்றது. டாம் லாதம் 37 ரன்னும், பிரேஸ்வெல் 24 ரன்னும் எடுத்து ஆட்டமிழக்காமல் உள்ளனர். இதன்மூலம் ஒருநாள் தொடரில் இரு அணிகளும் 1-1 என சமனிலை பெற்றன.
ஆட்ட நாயகன் விருது ஜெய்டன் லெனாக்சுக்கு அளிக்கப்பட்டது.
இரு அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டி வரும்16-ம் தேதி பார்படாசில் நடைபெற உள்ளது.